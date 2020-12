Żużel. Tyle się pisze o braku licencji dla Fogo Unii, a to Moje Bermudy Stal może ją prędzej stracić

Moje Bermudy Stal już rok temu dostała licencję, choć nie spełniała jednego z regulaminowych warunków. Chodzi o brak odpowiedniego oświetlenia murawy stadionu. Teraz działacze w Gorzowie muszą się modlić, żeby Zespół ds. Licencji, który właśnie działa, po raz drugi przymknął oko na niedostatki i pozwolił zamontować dodatkowe luksy w 2021 roku.

Przegląd Sportowy pisze, że Fogo Unia Leszno może zostać wyrzucona za 2 lata z PGE Ekstraligi, bo nie ma plandeki ani odwodnienia (w 2023 wchodzi regulaminowy wymóg, a w 2022 kluby mają być na to gotowe). Prędzej licencję może jednak stracić Moje Bermudy Stal Gorzów, która już rok temu nie spełniała jednego z regulaminowych wymogów. Chodzi o braki w luksach na stadionie. Tor jest dobrze oświetlony, ale murawa już nie.

Możemy oczywiście bagatelizować problem. Mówić, że to nic wielkiego, że skoro jest jasno na torze i żużlowców dobrze widać, to murawa nie powinna stanowić większego kłopotu. Jednak to jest problem dla płacącej miliony telewizji. Według obecnej umowy Canal+ wykłada 20 milionów rocznie. To głównie dzięki temu kontraktowi kluby dostają po około 2 miliony. A jeśli tak, to telewizja ma prawo wymagać, by stworzono jej należyte warunki pracy. Niedoświetlona murawa powoduje gorszą jakość transmisji, wpływa bowiem na jakość obrazu.

Działacze Stali będą pewnie tłumaczyć, że stadion jest miejski, że tu trzeba decyzji władz miasta i najpewniej jakoś udobruchają zespół licencyjny (rok temu się udało), co nie zmienia faktu, że sprawa jest kuriozalna. Zwłaszcza że nie tak dawno prezes Marek Grzyb mówił o umowie telewizyjnej i użył sformułowania, że powinna być ona renegocjowana. Żalił się, że kluby żużlowe dostają za mało. Szkoda, że pan prezes nie zająknął się ani słowem o tym, że prowadzony przez niego klub nie potrafi stworzyć telewizji komfortowych warunków do pracy.

Dodajmy, że wcześniej regulamin nie mówił o odpowiednim doświetleniu murawy, więc Stal spełniała wymogi. Problem wyszedł w praniu, a kiedy został zauważony przez telewizję, to naniesiono poprawki do regulaminu. W Gorzowie dotąd nic się w tej kwestii nie zmieniło, bo w mieście uważali, że skoro Stal dostaje pieniądze z telewizji, to powinna coś zrobić, żeby rozwiązać problem związany z realizacją transmisji. W tej chwili Stal to jedyny klub bez odpowiedniego oświetlenia.