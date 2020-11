Żużel. Tyle kosztuje talent, ale nie tylko kasa zdecyduje o tym, gdzie pójdzie Mateusz Cierniak

Mateusz Cierniak jeszcze 3 lata będzie juniorom, więc to świetna inwestycja dla ekstraligowych klubów, gdzie dobrych młodzieżowców jest jak na lekarstwo. Żeby mieć Cierniaka trzeba jednak wyłożyć 300 tysięcy za podpis, 4000 złotych za punkt i jeszcze przekonać team zawodnika, że klub zapewni mu dobre warunki do rozwoju. Blisko celu jest Motor Lublin.

Trwa walka o Mateusza Cierniaka. Jeszcze nie ogłosił on odejścia z Unii Tarnów, ale ekstraligowe kluby mocno o niego rywalizując. Nic dziwnego, bo zawodnik wyróżnia się wśród swoich rówieśników, ma żużlowe geny (tata Mirosław jeździł i to całkiem dobrze) i w przyszłości może być naprawdę mocnym punktem każdego zespołu. Wpierw trzeba go jednak przekonać, żeby opuścił Tarnów, a to, wbrew pozorom, wcale takie proste nie jest. Przekonała się o tym rok temu Betard Sparta.

Teraz nad transferem Cierniaka mocno pracuje Motor Lublin. To właśnie tam, tak wynika z naszych ustaleń, młodzieżowiec wynegocjował 300 tysięcy za podpis i 4000 złotych za punkt. Problem w tym, że przy obecnym cenowym szaleństwie to nie są jakieś wygórowane stawki. Sparta, która kilka dni temu włączyła się do gry o Cierniaka, spokojnie może wyłożyć te same pieniądze, a nawet coś jeszcze dorzucić. W końcu jest w potrzebie. W przypadku Cierniaka jednak nie tylko kasa ma znaczenie.

Mateusz najpewniej pójdzie tam, gdzie doradzi mu tata. On ukształtował go jako zawodnika, a teraz pomaga mu w karierze. Jest jego mechanikiem i menedżerem. Żeby poznać odpowiedź na pytanie, czy to będzie Motor, czy Sparta, to trzeba by wejść do głowy pana Mirosława albo zwyczajnie zapytać go, jak wspomina swoje lata w Sparcie, bo przecież tam jeździł i współpracował z prezesem Andrzejem Rusko. Rok temu, choć było blisko, Cierniak ostatecznie odrzucił propozycję z Wrocławia i został w Tarnowie. Teraz bliżej mu chyba do Lublina, ale Wrocław kusi.

Swoją drogą Motor mając parę: Cierniak, Wiktor Lampart na pewno będzie wyglądał dobrze na papierze. Dla Sparty, która ma Przemysława Liszkę, Mateusza Panicza i braci Curzytków to też byłaby wartość dodana. Słyszymy jednak, ze jeszcze w tym tygodniu rozmowy ostatniej szansy w Tarnowie, więc nie można wykluczyć, że PGE Ekstraliga znowu obejdzie się smakiem.