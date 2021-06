Żużel. Trzy pytania do Mateusza Tondera: Zwycięstwo z Apatorem da nam kopa

Patryk Głowacki Żużel

W niedzielę Marwis.pl Falubaz Zielona Góra stanie przed kluczowym pojedynkiem w sezonie. Jeśli gospodarze przegrają z eWinner Apatorem Toruń, jedną nogą znajdą się w eWinner 1. Lidze. - Znamy sytuację, dlatego robimy wszystko, by ją zmienić. Przed najbliższym meczem mamy trzy treningi. Zasuwamy na torze, żeby wygrać mecz – powiedział Mateusz Tonder. Być może to on okaże się asem w rękawie Falubazu. - Uwierzyłem w siebie po zawodach w Opolu. Nie nakładam jednak na siebie dużej presji – dodał zawodnik.

