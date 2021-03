​Żużel. Trzeba zbudować relację Pawlickiego i Kasprzaka. W ZOOleszcz DPV Logistic GKM-ie mają plan jak to zrobić

Przemysław Pawlicki programie "Trzeci wiraż" mówił, że nie ma żadnych relacji z Krzysztofem Kasprzakiem - ani dobrych, ani złych. W sezonie 2021 będą startować w ZOOleszcz DPV Logistic GKM-ie, zatem ich kontakty muszą ulec poprawie. Grudziądzanie mają plan jak to zrobić.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak ma się prawda prezesa Stali do oświadczenia easyJeta. Wideo INTERIA.TV

Przemysław Pawlicki był jednym z gości Marcina Majewskiego w programie "Trzeci wiraż". Szef żużla Canal+ zapytał żużlowca ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u o kilka ważnych tematów, m.in. o relacje z Krzysztofem Kasprzakiem. Obaj będą startowali w nadchodzących rozgrywkach w Grudziądzu, więc jest to dość istotne. Starszy z braci odpowiedział, że nie ma z byłym wicemistrzem świata żadnych relacji - ani dobrych, ani złych. W przyszłości musi to się poprawić.

Reklama

Drużyna Janusza Ślączki na papierze nie wygląda najmocniej. Team spirit może jednak pozytywnie wpłynąć na postawę zawodników. - To są dorośli i inteligentni ludzie. Wiedzą, że są w jednym zespole, wiedzą też jak mają się zachować. Czy mieli jakieś relacje czy nie, tego nie wiadomo. Na pewno trzeba te relacje poprawić. Po to organizujemy spotkania integracyjne. Muszą się bardziej poznać i bardziej się do siebie zbliżyć. Na pewno w trakcie sezonu będzie to dobrze wyglądało - mówi nam Zdzisław Cichoracki, członek Rady Nadzorczej.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia ze zgrupowania drużyny. - To dwudniowe zgrupowanie, na miejscu mamy wszystkich zawodników. Realizowane są m.in. kwestie związane z naszymi zobowiązaniami wobec Speedway Ekstraligi oraz telewizji - dodaje działacz grudziądzan. Żużlowcy zwiedzili miasto, odwiedzili również w Ratuszu prezydenta Macieja Glamowskiego, a także sponsorów.

Już porozmawiali?



Na jednym zdjęciu widać Pawlickiego z Kasprzakiem, którzy siedzą przy jednym stole. - Dobro drużyny się liczy nie tylko w momencie, kiedy zawodnicy zakładają kask. Ważne są rozmowy w parkingu - przed zawodami, jak i po zawodach. Zespół musi być monolitem. Czasami wypada do siebie zadzwonić i po prostu zapytać "jak się czujesz?". Zależy nam, żeby właśnie takie relacje były między naszymi reprezentantami - podkreśla Cichoracki.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM na inaugurację PGE Ekstraligi podejmie Betard Spartę Wrocław.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź