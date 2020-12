Żużel. Trwa przeciąganie struny na linii Stal Gorzów - Mateusz Bartkowiak. Junior zdeterminowany do odejścia

Mateusz Bartkowiak walczy o zgodę Stali Gorzów na roczne wypożyczenie do MrGarden GKM-u Grudziądz. Sprawa jest w toku już od dłuższego czasu, ale kompromisu wciąż nie wypracowano. Żużlowiec jest zdeterminowany, aby dopiąć swego, ale jego wizję niekoniecznie kupują działacze macierzystego klubu.

Niespełna 18- letni zawodnik chciałby zmiany barw klubowych. Chce zostać w PGE Ekstralidze, gdzie zwyczajnie może więcej zarobić. Taką ofertę dostał z MrGarden GKM-u Grudziądz, który potrzebuje wzmocnień formacji młodzieżowej. Działaczom Stali Gorzów ten ruch jednak nie do końca pasuje. W klubie uznali, że przynajmniej w teorii parę juniorów stworzą w przyszłym sezonie Wiktor Jasiński i Kamil Nowacki, bo ta dwójka jest najbardziej doświadczona. Nie odbierają jednak szans Bartkowiakowi i chcieliby, aby on również powalczył o miejsce w składzie.

Sęk w tym, że juniorowi to rozwiązanie nieszczególnie pasuje. Raz, że w Grudziądzu miałby pewne miejsce w drużynie, a dwa - nie ze wszystkimi w gorzowskim klubie jest mu po drodze. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Bartkowiak nie najlepiej dogaduje się z trenerem Stanisławem Chomskim. To też utrudnia jego pozycję w drużynie. Z kolei nie można się dziwić temu, że trener Stali nie chce puszczać żużlowca do innej drużyny. Przede wszystkim potrzebuje zabezpieczenia na wypadek kontuzji. Zresztą na wiosnę może okazać się, że Bartkowiak prezentuje się lepiej niż na przykład Nowacki.



I w tym miejscu też warto zatrzymać się na chwilę. Obecna polityka Stali może trochę dziwić. Co prawda nikt nie mówi, że Nowacki miałby pewne miejsce w drużynie kosztem Bartkowiaka, jednak na razie odbiór jest taki, że to akcje 21- letniego zawodnika stoją nieco wyżej. Ktoś powie, że w zeszłym sezonie zebrał sporo doświadczenia w PGG ROW-ie Rybnik, ale z drugiej strony nic wielkiego nie pokazał, a przed nim ostatni rok w gronie juniorów. Co innego Bartkowiak, który nie skończył jeszcze nawet 18 lat i w przyszłości może dać gorzowianom znacznie więcej.



Stal ma jednak i na ten argument swoją receptę. Zdaniem klubu Bartkowiak może walczyć o skład, a nawet jeśli mu się nie uda, to pojedzie jako "gość" w II- ligowej drużynie z Poznania, która współpracuje z gorzowianami. Takie rozwiązanie jednak znacznie mniej jest na rękę samemu Bartkowiakowi. Na razie nie ma więc kompromisu, a obie strony walczą o swoje. MrGarden GKM proponuje 200 tys. zł. za wypożyczenie juniora, a obóz zawodnika ostro stoi przy swoim stanowisku. Podobno żużlowiec rozważa nawet roczną przerwę od żużla, gdyby nie udało mu się dogadać z władzami Stali. Taki scenariusz wydaje się jednak mało realny, bo w przypadku tak młodego zawodnika mogłoby to skutkować niepowetowanymi stratami w rozwoju.