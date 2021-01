Żużlowcy przygotowują się do startu sezonu. Menedżerowie i trenerzy natomiast powoli myślą o organizacji treningów punktowanych. Jak to wygląda w drużynach, które w sezonie 2021 wystąpią na torach eWinner 1. Ligi? Okazuje się, że klasa rozgrywkowa nie ma znaczenia - wśród sparingpartnerów są zarówno ekipy z PGE Ekstraligi, jak i 2. Ligi Żużlowej.

Kluby ustalają już terminy treningów punktowanych. Pytanie, czy tzw. sparingi nie zostaną odwołane. Najpierw "zielone światło" musi dać Główna Komisja Sportu Żużlowego, od tego uzależnione jest rozegranie meczów kontrolnych. Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce wciąż jest daleka od idealnej, dlatego w tym momencie nie można zakładać w 100 procentach żadnego scenariusza. Przypomnijmy, że rok temu nie można było rozgrywać treningów punktowanych. Co więcej - żużlowcy mieli zakaz treningów na obcych torach, co było dla nich mocno kłopotliwe.

Spójrzmy na plany zespołów przygotowujących się do rywalizacji w eWinner 1. Lidze. Okazuje się, że klasa rywali nie ma dla nich znaczenia. Część klubów ogłosiła już sparingpartnerów - na listach są drużyny zarówno z PGE Ekstraligi, jak i 2. Ligi Żużlowej. W treningach punktowanych nie chodzi o zwycięstwo, tylko o sprawdzenie motocykli oraz o jazdę w warunkach "bojowych", by optymalnie przygotować się do startu ligi.

Ustalone treningi punktowane drużyn występujących w eWinner 1. Lidze:

ROW Rybnik:

Spadkowicz z PGE Ekstraligi planuje rozegrać sześć sparingów. Chęć wspólnych treningów punktowanych wyraziły drużyny m.in. z Poznania i Lublina.

Aforti Start Gniezno:

16.03.2021 - Aforti Start Gniezno vs Eltrox Włókniarz Częstochowa

26.03.2021 - Aforti Start Gniezno vs SpecHouse PSŻ Poznań

27.03.2021 - SpecHouse PSŻ Poznań vs Aforti Start Gniezno

Orzeł Łódź:

27.03.2021 - Orzeł Łódź vs RM Solar Falubaz (gospodarzy nieznany)

28.03.2021 - Orzeł Łódź vs RM Solar Falubaz (gospodarzy nieznany)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

18.03.2021 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk vs Motor Lublin

21.03.2021 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk vs Motor Lublin

24.03.2021 - SpecHouse PSŻ Poznań vs Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Unia Tarnów:

20.03.2021 - Eltrox Włókniarz Częstochowa vs Unia Tarnów

21.03.2021 - Unia Tarnów vs Eltrox Włókniarz Częstochowa

Do potwierdzenia pozostają sparingi z Motorem Lublin oraz 7R Stolaro Stalą Rzeszów

Arged Malesa Ostrów:

13.03.2021 - OK Bedmet Kolejarz Opole vs Arged Malesa Ostrów

14.03.2021 - Arged Malesa Ostrów vs OK Bedmet Kolejarz Opole

17.03.2021 - eWinner Apator Toruń vs Arged Malesa Ostrów

18.03.2021 - Arged Malesa Ostrów vs eWinner Apator Toruń

Do potwierdzenia pozostają sparingi z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em Grudziądz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

20.03.2021 - Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs eWinner Apator Toruń

21.03.2021 - eWinner Apator Toruń vs Abramczyk Polonia Bydgoszcz

24.03.2021 - OK Bedmet Kolejarz Opole vs Abramczyk Polonia Bydgoszcz

25.03.2021 - Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs Kolejarz Opole

Cellfast Wilki Krosno:

20.03.2021 - OK Bedmet Kolejarz Opole - Cellfast Wilki Krosno

Beniaminek w planach ma jeszcze sparing z 7R Stolaro Stalą Rzeszów. Możliwy jest Super Mecz z Fogo Unią Leszno oraz zaproszenie drużyn z Opola i Rzeszowa na spotkania rewanżowe, jednak to już zależy od dostępności stadionu w Krośnie.

