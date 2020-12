RzTŻ Rzeszów wrzucił do sieci zdjęcia z treningów ogólnorozwojowych. Na jednym z nich widać dwóch zawodników podnoszących wielką oponę. – To z Ursusa. Waży 65-70 kilogramów. Na tym zdjęciu chłopaki się wygłupiają. Normalnie na zajęciach jedynie przewracają tę oponę, nie dźwigają jej – mówi nam Adam Skowron, nowy mechanik i trener personalny RzTŻ.

Adam Skorwon, nowy mechanik i trener przygotowania ogólnorozwojowego RzTŻ-u Rzeszów, ma dwie pasje: żużel i muzykę. - Od małego chodziłem do szkoły muzycznej, jestem DJ-em - wyjaśnia. - Z powodu koronawirusa nie gram na żywo, a jedynie w internecie, ale jakoś daję radę - dodaje.

Gdy idzie o żużel, to realizuje się jako trener przygotowania i mechanik. - Byłem zawodnikiem, ale moja kariera trwała krótko - zdradza. - Mając 12 lat, zapisałem się do szkółki, w wieku 16 lat zdałem licencję. W pierwszych zawodach po jej uzyskaniu miałem jednak wypadek. Połamałem całą lewą stronę. Trzy i pół miesiąca spędziłem w szpitalu, potem rehabilitacja, zakaz od lekarza. Tak się to ciągnęło, że stwierdziłem, że już do zawodowego żużla nie wrócę.

Pasja do dwóch kółek jednak został. Jeździ na crossie, jest mechanikiem. Od blisko 5 lat współpracuje z Patrickiem Hansenem. Duńczyk w minionym sezonie był zawodnikiem RzTŻ-u Rzeszów, teraz przeniósł się do Arged Malesa TŻ Ostrovii. Skowron poszedł w drugą stronę. - Patrick jakiś czas mieszkał u mnie, w Ostrowie. Już się przeprowadził, ale został w mieście, mam do niego jakieś sto metrów. Dalej będę mu pomagał, w RzTŻ jestem dodatkowo - mówi.

W tygodniu jest w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, ale nie tylko. - Na sali ćwiczymy, żeby wzmocnić ręce, barki i przedramiona - wylicza. - Trzy razy w tygodniu mamy też jednak zajęcia praktyczne z mechaniki. Chodzą na nie adepci szkółki, juniorzy, ale i też kandydaci na przyszłych klubowych mechaników. Przekazuję im swoją wiedzą dotyczącą motocykli. Mówię, jaka regulacja, do jakiej nawierzchni pasuje. Opowiadam o wpływie pogody, w tym wilgotności powietrza na ustawienia sprzętu.

- Myślę, że zawodnicy łapią wiedzę. Poza tym są ciekawi, często zadają na fejsie dodatkowe pytania. Te zajęcia są ważne, bo za moich czasów nie dostało się motocykla, dopóki nie miało się jakiejś wiedzy. Teraz jest tak, że zawodnik ma jechać, a o resztę dba mechanik. Często jest jednak tak, że ten drugi, nie siedząc na motocyklu, czuje coś inaczej. Warto, żeby żużlowiec też coś wiedział i mógł przekazać swoje wskazówki, bo wtedy szybciej i łatwiej dopasuje sprzęt - kończy Skowron.

