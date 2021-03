Żużel. Trener eWinner Apatora tłumaczy brak Miedzińskiego na filmie promocyjnym

- Nikt nie odstrzelił Adriana Miedzińskiego – mówi nam Tomasz Bajerski, trener eWinner Apatora Toruń. – Nie ma go na filmie, na którym prezentujemy nowe kevlary, bo akurat z jego strojem był jakiś kłopot. Teraz nie wiem, czy kurier spóźnił się z dostawą, czy też było coś do przeróbki.

eWinner Apator pokazał film, na którym drużyna prezentuje nowe kevlary. Można na nim zobaczyć wszystkich zawodników prócz Adriana Miedzińskiego. Już pojawiły się nawet spekulacje, że Miedziński zmienił klub. - To nieprawda. Miedziński jest kapitanem i podobnie, jak pozostali seniorzy będzie w sparingach walczył o skład - mówi trener Tomasz Bajerski.



- To, że kogoś nie ma na filmie, nie znaczy, że nie ma go w drużynie - komentuje szkoleniowiec. - Już wcześniej mówiliśmy, że my skład na pierwsze mecze wybierzemy po sparingach i to się nie zmieniło. Tak będzie. Coś było nie tak z kevlarem Adriana, ale on normalnie jest i walczy o skład. Zresztą nie tylko on, bo to dotyczy wszystkich zawodników. Nikt nie ma w kontrakcie gwarancji, że pojedzie w składzie - przekonuje Bajerski.

Apator ma nadwyżkę seniorów, dlatego trener musi wybrać podstawową piątkę, jeśli nie chce mieć kwasów w drużynie. Bajerski ma tego świadomość. Podkreśla jednak, że jeszcze nie wie, czy zawodnik, który odpadnie po sparingach, zostanie wypożyczony do innego klubu, czy też będzie czekał na swoją szansę. - Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, zobaczymy - kończy.

