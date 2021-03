Żużel. Trener Cieślak już znalazł sobie nowego pupila. Siergieja Łoagaczowa zabrał na trening rowerowy

Trener ROW-u Marek Cieślak to wielki pasjonat kolarstwa. To on jest prekursorem treningów na dwóch kółkach wśród żużlowców. Przez lata pasją do tego sportu zaraził już wielu zawodników. Teraz pora przyszła na Siergieja Łogaczowa. Szkoleniowiec robi to nieprzypadkowo. Rosjanin może być jego nowym pupilem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak ma się prawda prezesa Stali do oświadczenia easyJeta. Wideo INTERIA.TV



Siergiej Łogaczow pochwalił się ostatnio wspólnym rowerowym treningiem z trenerem Markiem Cieślakiem. Rosjanin, który ma być jednym z liderów PGG ROW-u Rybnik jest pod wrażeniem formy 71- letniego szkoleniowca. - Jak widać, złapaliśmy ze sobą świetny kontakt. Trener Cieślak zawstydza formą niejednego zawodnika. Szybki wypad na rower, a już za moment kolejny trening w Rybniku - napisał na swoim Facebooku żużlowiec.

Reklama

Takie wspólne wypady rowerowe z zawodnikami to w przypadku Cieślaka nic nowego. Głośno zrobiło się o tym jeszcze wtedy, gdy był trenerem Falubazu Zielona Góra. Później wspólnie na szosę ruszał ze swoimi podopiecznymi z Unii Tarnów. Za siłę i wytrzymałość chwalił m.in. Janusza Kołodzieja, Martina Vaculika czy Artioma Łagutę. Później, gdzie się Cieślak nie pojawił, tam w ruch szły rowery. W ostatnim czasie wiele kilometrów wykręcił wspólnie z Fredrikiem Lindgrenem i Pawłem Przedpełskim, gdy reprezentowali barwy Włókniarza Częstochowa.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Swoją drogą takie zagranie to ruch firmowy Cieślaka. Nie dość, że sam jest w świetnej formie i potrafi dać spory wycisk swoim zawodnikom, to na dodatek podczas wspólnych jazd skraca dystans z żużlowcem i zdobywa jego zaufanie. A trener Marek słynie z tego, że uwielbia budować i kreować nowe gwiazdy. Niegdyś podniósł z desek cieniującego Artioma Łagutę czy Krzysztofa Buczkowskiego. Swego czasu dał też szansę Andriejowi Karpowowi w Falubazie, który z zawodnika I- ligowego stał się świetnie punktującym żużlowcem w PGE Ekstralidze.



Ciekawe, czy teraz podobnie będzie z Łogaczowem. Rosjanin ma wielki talent, ale w ostatnich latach nie zawsze potrafił rozwinąć skrzydła. Nękały go albo kontuzje, albo inne przeciwności losu. A trzeba podkreślić, że za jego predyspozycjami do żużla idzie też wielka odwaga. Siergiej słynie z ostrej i często na granicy ryzyka jazdy. Gołym okiem widać, że Cieślak biorąc go pod swoje skrzydła chce wypromować kolejną gwiazdę. Wspólne wycieczki rowerowe mają go tylko "podpompować". A jeśli Łogaczow w sezonie rzeczywiście odpali i będzie liderem PGG ROW-u, to na konto 71- letniego trenera będzie można zapisać kolejny personalny sukces.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź