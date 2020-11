Żużel. Transfery. Szymon Szlauderbach zostaje w Fogo Unii Leszno

Mistrzowie Polski poinformowali o nowej umowie na sezon 2021. W Fogo Unii Leszno pozostaje Szymon Szlauderbach. Żużlowiec, który w przyszłym roku będzie już seniorem, najpewniej skupi się na startach w II- ligowych rezerwach, czyli Unii Kolejarzu Rawicz.

Szymon Szlauderbach zdecydował się nie szukać szczęścia w innych klubach i doszedł do porozumienia z władzami Fogo Unii Leszno. Żużlowiec mistrzów ma za sobą udany sezon, jednak za rok będzie już seniorem, więc trudno wyobrazić sobie, aby miał załapać się do gwiazdorskiego składu złotych medalistów. - Tak jak do tej pory Szymon będzie reprezentował barwy Unii Kolejarza Rawicz - poinformował klub.

Wydaje się więc, że to najlepsza opcja dla Szlauderbacha. W ciemno można założyć, że będzie jednym z liderów II- ligowej drużyny. A jeśli dopisze mu odrobina szczęścia i trafi z formą, to będzie mógł trafić na pozycję rezerwowego w Fogo Unii Leszno. Z drugiej strony władze kluby takim ruchem zabezpieczają się na wypadek ewentualnych kontuzji. Ich wychowanek już zdobył sporo doświadczenia w PGE Ekstralidze, więc będzie świetną alternatywą na wypadek kontuzji któregoś z zawodników z pierwszego składu.