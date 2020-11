Żużel. Transfery. (Prawie) wolna niedziela na giełdzie. Intensywny tydzień zmęczył prezesów, ale na niższych szczeblach dopięto kilka kontraktów. Dobre maniery Wolfe Wittstock

Ósmy dzień okienka transferowego nie przyniósł spektakularnych ruchów. W PGE Ekstralidze nie działo się kompletnie nic, natomiast w eWinner 1. Lidze i 2 LŻ. największą aktywnością wykazali się działacze klubów z Ostrowa, Poznania i Opola. Było też jedno ważne pożegnanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Gdzie prezes Kępa zrobił błąd. Wideo INTERIA.TV

Coraz bliżej zamknięcia składu na rok 2021 jest Arged Malesa TŻ Ostrovia. W niedzielny poranek klub pochwalił się podpisaniem umowy z Patrikiem Hansenem. Utalentowany Duńczyk robi kolejny krok w swojej karierze i przychodzi z drugoligowego RzTŻ-u Rzeszów. W Ostrowie jest przewidywany do obsadzenia numeru dla zawodnika do lat 24.

Reklama

Wcześniej z drużyną, którą nadal prowadził będzie trener Mariusz Staszewski umowy przedłużyli Tomasz Gapiński, Nicolai Klindt i Adrian Cyfer. Poinformowano także o ściągnięciu z Car Gwarant Startu Gniezno świeżo upieczonego stałego uczestnika cyklu Grand Prix Oliviera Berntzona.

Drużyny na awans do eWinner 1. Ligi nie przestają budować w OK Bedmet Kolejarzu Opole. Do ujawnionych już nowych twarzy: Jacoba Thorssella, Kamila Brzozowskiego, Andrieja Kudriaszowa oraz menedżera - Piotra Mikołajczaka dorzucono Madsa Hansena, z którym prolongowano kontrakt.

O dużej klasie i manierach możemy mówić w przypadku Wolfe Wittstock. Niemcy prezentację składu rozpoczęli od kobiety - Celiny Liebmann. Teraz czekamy na panów.

Po mizernym sezonie w Zdunek Wybrzeżu Gdańsk pomocną dłoń do Roberta Chmiela wyciągnął SpecHouse PSŻ Poznań. 22-latek poznał już tor na Golęcinie, ponieważ występował ostatnio w barwach Skorpionów na zasadach gościa. Dla ekipy z Wielkopolski punkty zdobywał będzie też Jonas Seifert-Salk.

W niedzielę ważną wiadomość przekazał też Karol Żupiński. 19-latek odchodzi ze Zdunek Wybrzeża, a prawdopodobnie już w poniedziałek zostanie ogłoszony jako lider formacji juniorskiej eWinner Apatora Toruń.