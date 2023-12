Żużel. Transfery. Gwiazdy Włókniarza na wylocie? To będzie sądny rok

W środowisku mówi się także o trudnym charakterze Madsena i tego, że wszystko w klubie toczy się wokół niego. Zastrzeżenia były m.in. do wyborów sprzętowych zawodnika. W ostatnim roku konsekwentnie stawiał na silniki od Briana Kargera, które nie zawsze spisywały się dobrze. Madsen miał w związku z tym kilka słabszych meczów. Leon to jednak gwiazda ligi i były wicemistrz świata, więc nie musi obawiać się, że ktoś coś mu narzuci. W Częstochowie oczekują jednak, że uda się zdobyć coś więcej niż brązowy medal. Bo przecież potencjał w zespole jest olbrzymi.

Michelsenowi i Madsenowi za rok kończą się kontrakty

Madsen rok temu podpisał dwuletnią umowę, więc jego kontrakt wygasa po przyszłorocznym sezonie. Podobnie sprawa ma się w przypadku Michelsena. Ten przedłużył w listopadzie umowę o rok. To dość wymowny ruch, bo najwyraźniej strony nie chcą wiązać się ze sobą na dłuższy okres. Nie wiemy, czy Włókniarz próbował namówić Michelsena na coś więcej, ale z jego punktu widzenia ta decyzja wydaje się logiczna. W Częstochowie zaliczył słabszy rok niż wcześniej w Motorze Lublin, gdzie był kapitanem. Jeśli w sezonie 2024 pójdzie coś nie tak, to być może będzie to bodziec do przemyśleń.