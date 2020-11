Żużel. Transferowa gorączka w Unii Tarnów. Skład się krystalizuje, choć wciąż jest sporo niewiadomych

W Unii Tarnów ciągle sporo znaków zapytania, gdy idzie o skład drużyny na sezon 2021. Rozmowy się toczą, giełda nazwisk hula w najlepsze. Kibice z niecierpliwością czekają na pozytywne informacje. Wszystko wskazuje na to, że z klubem ostatecznie pożegna się Mateusz Cierniak.

Przyszłością zdolnego juniora żyje cała żużlowa Polska. Mateusz Cierniak kuszony jest świetnymi ofertami z PGE Ekstraligi i na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że zdecyduje się na odejście z rodzinnego Tarnowa. Oczywiście może jeszcze dojść do jakiegoś przełomu, jednak działacze Unii muszą powoli godzić się z faktem, że w przyszłym sezonie formację juniorów stworzą Przemysław Konieczny najpewniej z Dawidem Rempałą. Ze źródeł związanych z klubem słyszymy, że Cierniak otrzymał naprawdę dobrą jak na realia I- ligowe ofertę, jednak opcja startów z najlepszej lidze świata wydaje się być bardziej kusząca.

Pewne jest pozostanie w drużynie Ernesta Kozy, który już wcześniej dogadał się w sprawie warunków umowy. Prawdopodobnie kontrakt przedłuży też Michał Gruchalski, który miałby pełnić rolę zawodnika U-24. Natomiast im dalej w las, tym więcej znaków zapytania. Ostatnie negocjacje z zawodnikami miały nieco wyhamować z powodu choroby prezesa Łukasza Sadego. Z naszych informacji wynika, że z klubem negocjuje Paweł Miesiąc. Były zawodnik Motoru Lublin mógłby okazać się wzmocnieniem formacji krajowych seniorów. Niepewna jest przyszłość Artura Mroczki. Początkowo wydawało się, że jego mariaż z tarnowskim klubem dobiegnie końca, jednak teraz nic nie jest przesądzone.



W klubie liczą, że uda się przedłużyć kontrakt z Peterem Ljungiem. To on miałby być liderem zespołu. Nieprawdą jest, że negocjacje ze Szwedem legły w gruzach. W tej sprawie wszystkie karty są jeszcze w grze. Unia jest też w kontakcie z Vaclawem Milikiem. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten transfer to tylko kwestia czasu, jednak Czech ma niejasną sytuację formalną w PGG ROW-ie Rybnik i nie wiadomo, jaki koniec będzie miała cała historia.



Kibice nie muszą martwić się o współpracę klubu z Grupą Azoty. W ostatnich dniach ze strony internetowej klubu zniknęły logotypy głównego sponsora. Dodatkowo dotychczasowy prezes Wojciech Wardacki stracił stanowisko. Być może na nową umowę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, lecz czarny scenariusz o fiasku rozmów raczej można odrzucić.