Tomasz Gollob w szpitalu. Żużlowy mistrz świata znowu ma problemy bakteryjne. Jest mocno osłabiony, lekarze muszą mu zrobić badania, ale za kilka dni jego stan powinien się ustabilizować. Kłopoty Golloba to pokłosie wypadku z 2017 roku, kiedy to mistrz uszkodził sobie kręgosłup.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o ciężkim stanie zdrowia Tomasza Golloba. Sprawdziliśmy. Mistrz świata faktycznie ma problemy i trafił do szpitala, ale trudno mówić i pisać o dramacie. Gollob od kwietnia 2017 roku, kiedy to uszkodził sobie kręgosłup i stracił czucie od linii klatki piersiowej w dół, jest w poważnym stanie. Porusza się na wózku, a siedząco-leżący tryb życia powoduje liczne komplikacje.

Tym razem Golloba ponownie dopadły problemy bakteryjne. Ma to związek z uszkodzeniem rdzenia, które skutkuje kłopotami urologicznymi. Od tragicznego wypadku Tomasz już nie raz trafiał z tego powodu do szpitala. Po kilku dniach lekarzom zwykle udawało się opanować sytuację. Zanim to się jednak stanie eksżużlowiec z pewnością będzie przeżywał trudne chwile. Zwykle, kiedy ma takie bóle, musi mocno zagryzać zęby. Gollob to jednak twardziel, więc mamy nadzieję, że jakoś to wytrzyma i szybko wróci do normalności.

Swoją drogą nawrót dolegliwości nie jest dobrą informacją. Ostatni raz tak poważny problem Gollob miał w lutym. Później, przez kilka miesięcy, był względny spokój. Czuł się na tyle dobrze, że chętnie wychodził do ludzi, bardzo często można go było też usłyszeć w trakcie żużlowych transmisji spotkań PGE Ekstraligi i Grand Prix. W trakcie ostatniego był w tak dobrym humorze, że pojednał się z trenerem kadry Markiem Cieślakiem. Panowie nie rozmawiali od siedmiu lat, od momentu, kiedy Cieślak skreślił Golloba z kadry.

Trzymamy kciuki za szybko powrót mistrza do zdrowia. Przypomnijmy, że lekarze opiekujący się Tomaszem w Polsce robią wszystko, żeby ustabilizować jego stan na tyle, by Gollob mógł pojechać na eksperymentalne leczenie do Stanów Zjednoczonych. Gollob od wypadku porusza się na wózku inwalidzkim, ale nie traci nadziei, że jeszcze stanie na nogi. Wyjazd do USA ma w tym pomóc.

Gollob to najważniejszy polski żużlowiec. Dla tego sportu jest tym, kim był Adam Małysz dla skoków narciarskich. W 2010 roku został mistrzem świata. Wcześniej zdobywał srebrne i brązowe medale Grand Prix. Przez wiele lat był najważniejszym zawodnikiem reprezentacji Polski, którą wiele razy prowadził do złota. Biegi z udziałem Golloba przeszły do historii sportu żużlowego. Zwłaszcza ten z 1999 roku z Wrocławia, kiedy to w finale Grand Prix wyprzedził na ostatniej prostej Jimmy’ego Nilsena. Minął Szweda, odbijając się wcześniej od bandy.