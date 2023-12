Żużel. Tomasz Gollob, Nicki Pedersen, Billy Hamill, Artiom Łaguta, czyli lista mistrzów GKM Grudziądz

GKM jeździ w żużlowej PGE Ekstralidze nieprzerwanie od sezonu 2015. Grudziądzanom nie tylko nie udało się zdobyć żadnego medalu DMP, ale również ani razu nie znaleźli się nawet w fazie play-off . Tylko raz klub z tego miasta zakończył zmagania w ligowym wydaniu na podium. W 1948 roku brąz zdobył zdobyła Olimpia Grudziądz. GKM (Grudziądzki Klub Motorowy) powstał dopiero 31 lat później. Po najnowszych transferach działaczy, a mianowicie po pozyskaniu Jasona Doyle'a (byłego mistrza świata) i Jaimona Lidseya (byłego mistrza świata juniorów), przypominamy, jak wielu mistrzów startowało już w Grudziądzu. Niektórzy po tytuły sięgali przed wyborem GKM-u, inni po. Tylko Billy Hamill i Robert Dados trafili do Grudziądza u szczytu swoich karier .

GKM Grudziądz miał/ma mistrzów świata

Trzy złota w IMŚ wywalczył żużlowiec, który właśnie opuścił drużynę GKM-u, czyli Nicki Pedersen (2003, 2007, 2008). Duńczyk nie należy już do światowej czołówki. Stracił nawet pracę w PGE Ekstralidze i w przyszłym sezonie będzie walczyć o punkty dla Texom Stali Rzeszów (Speedway 2. Ekstraliga). U schyłku swojej kariery do Grudziądza trafił również Tomasz Gollob. W przeciwieństwie do Pedersena, dla legendarnego polskiego żużlowca GKM był ostatnim klubem.