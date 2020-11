Stabilizacja może okazać się kluczem do sukcesu w nadchodzącym sezonie PGE Ekstraligi. Najlepszych Polaków w całych rozgrywkach ma Moje Bermudy Stal Gorzów. U wicemistrzów Polski nie doszło do większej roszady na pozycjach seniorskich przeznaczonych dla naszych reprezentantów. Podobnie było we Wrocławiu i Lesznie. To właśnie te zespoły uzupełniają podium. Fatalnie między innymi w Grudziądzu.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego rankingu czołowych obcokrajowców ligi, założyliśmy że jeden zawodnik w pojedynczym spotkaniu wystąpi w minimum czterech wyścigach, dlatego jego średnią biegopunktową z sezonu 2020 pomnożyliśmy przez 4.

Miejsce I - Moje Bermudy Stal Gorzów: 15,97 pkt/mecz

Bartosz Zmarzlik - 9,72 Szymon Woźniak - 6,25

Nasze zestawienie otwierają aktualni srebrni medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski. Tradycyjnie liderem zespołu w nadchodzących rozgrywkach będzie Bartosz Zmarzlik, który przyzwyczaił kibiców do fenomenalnych występów w najlepszej lidze świata. Kroku spróbuje dotrzymać mu Szymon Woźniak. Jeżeli pojedzie tak jak w końcówce 2020 roku, to Moje Bermudy Stal okaże się naprawdę trudna do zatrzymania.

Miejsce II - Betard Sparta Wrocław: 15,70 pkt/mecz

Maciej Janowski - 8,64 Gleb Czugunow - 7,06

Maciej Janowski od kilku lat nie schodzi poniżej pewnego poziomu i rokrocznie można uznawać go jako krajowego lidera swojego macierzystego klubu. Niewiadomą jest z kolei Gleb Czugunow. 22-latek przechodzi w wiek seniora i przed nim nie lada wyzwanie. Wcześniej bowiem zaczynał mecz od wyścigu z udziałem samych młodzieżowców i miał więcej czasu na dopasowanie się do warunków torowych.

Miejsce III - Fogo Unia Leszno: 15,48 pkt/mecz

Piotr Pawlicki - 8,00 Janusz Kołodziej - 7,48

Zaryzykujemy stwierdzeniem, że to chyba najbardziej stabilny polski duet w całej PGE Ekstralidze. Zarówno Piotr Pawlicki jak i Janusz Kołodziej od początku do końca gwarantują solidną zdobycz punktową. Wpadki zdarzają się im naprawdę rzadko. W Lesznie szczególnie mogą liczyć na Kołodzieja. Wychowanek tarnowskiego klubu pod koniec sezonu znajduje się w najwyższej formie, a w tych meczach potrzebny jest najbardziej.

Miejsce IV - Motor Lublin: 14,95 pkt/mecz

Jarosław Hampel - 7,39 Dominik Kubera - 7,56

Przejście Dominika Kubery do Motoru Lublin to niewątpliwie jeden z większych hitów transferowych niedawno zakończonego zimowego okienka. W sezonie 2020 był jeszcze młodzieżowcem. Co prawda uzyskał on dobrą średnią, lecz przejście w wiek seniora z reguły nie jest łatwe. W trudnych chwilach wspomoże go Jarosław Hampel, z którym 21-latek w przeszłości ścigał się w barwach Unii.

Miejsce V - RM Solar Falubaz Zielona Góra: 14,68 pkt/mecz

Patryk Dudek - 7,56 Piotr Protasiewicz - 7,12

Do wielkich zmian nie doszło w Zielonej Górze. Rolę krajowego lidera nadal będzie pełnił Patryk Dudek. Co prawda rozgrywki w 2020 roku nie poszły po jego myśli, ale 28-latek na torze zostawia całe swoje serce. To właśnie jego determinacja przyczyniła się do tego, że RM Solar Falubaz pojechał o medale w sezonie 2020. Piotr Protasiewicz jest marką samą w sobie. Doświadczony jeździec nieraz udowadniał swoją wartość.

Miejsce VI - Eltrox Włókniarz Częstochowa: 13,51 pkt/mecz

Bartosz Smektała - 7,45 Kacper Woryna 6,06

Totalnego przemeblowania dokonał Eltrox Włókniarz Częstochowa. Klub z województwa śląskiego zdecydował się na pozyskanie Bartosza Smektały z Fogo Unii Leszno i Kacpra Woryny z PGG ROW-u Rybnik. Szczególnie drugiego z nich czeka ogromne wyzwanie. Po niezbyt udanych niedawno zakończonych rozgrywkach, wychowanek ROW-u ma sporo do udowodnienia. Warto zaznaczyć fakt, iż oboje po raz pierwszy w karierze zmienili barwy klubowe.

Miejsce VII - eWinner Apator Toruń: 12,85 pkt/mecz

Paweł Przedpełski - 6,32 Tobiasz Musielak - 6,53

Na młodość postawili włodarze eWinner Apatora Toruń. Do drużyny po dwóch latach przerwy ponownie wraca Paweł Przedpełski. Ostatni sezon okazał się naprawdę przyzwoity w jego wykonaniu. W zespole na kolejny rok pozostanie Tobiasz Musielak. Żużlowiec pochodzący z Leszna w ostatnich latach występował na zapleczu PGE Ekstraligi. Włodarze z pewnością liczą na jego świetny powrót do elity, gdzie wcześniej nie wiodło mu się zbyt dobrze.

Miejsce VIII - MrGarden GKM Grudziądz: 11,24 pkt/mecz

Krzysztof Kasprzak - 4,98 Norbert Krakowiak - 6,26

Ranking zamyka MrGarden GKM Grudziądz, gdzie na obecną chwilę ciężko doszukać się pozytywów. Doskonale świadczy o tym fakt, że na papierze najlepszym krajowym reprezentantem drużyny jest Norbert Krakowiak, dla którego sezon 2021 będzie pierwszym w gronie seniorów. Przełamać się chcą Krzysztof Kasprzak i Przemysław Pawlicki. Aby to się stało, oboje muszą jak najszybciej zapomnieć o tegorocznych zmaganiach - najgorszych w ich dotychczasowej karierze.