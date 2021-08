Żużel. To szok! Słynąca ze szkolenia Fogo Unia Leszno chce kupić juniora

Fogo Unia Leszno od lat uchodzi za klub, który świetnie radzi sobie ze szkoleniem. Byki zawsze miały juniora, który zdobywał ważne punkty i był wartością dodaną. Teraz ta sama Unia chce pozyskać Bartłomieja Kowalskiego.

Stal Gorzów placi 300 tysięcy za wypożyczenie Kowalskiego

Od pewnego czasu wokół Kowalskiego jest sporo zamieszania. W Eltrox Włókniarzu startował mało, ale pokazał się z dobrej strony i Betard Sparta oraz Moje Bermudy Stal Gorzów przebijały się ofertami, byle tylko wypożyczyć żużlowca na fazę play-off bieżących rozgrywek.

Wyścig ostatecznie wygrała Stal, która położyła na stole 300 tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, czy Kowalski skorzysta. Zawodnik leczy obecnie kontuzję. Na play-off powinien być gotowy, ale nie wiadomo, czy zechce ryzykować. Raz zdrowiem, a dwa obniżeniem swojej wartości. Jazda po kontuzji to ryzyko, a jeśli nie zdobędzie zbyt wielu punktów, to zainteresowani mogą się odwrócić.

Reklama

W Unii będzie mógł jeździć z Kołodziejem

W interesie Kowalskiego jest to, by każdy z klubów, które o niego zabiegają miał w głowie obraz zawodnika, który szalał na torze w meczach Włókniarza i dzielnie, jako gość, wspierał OK Bedmet Kolejarza w walce o awans do eWinner 1. Ligi.

Za tym, że Kowalski trafi do Unii, przemawia fakt, że w tym klubie startuje Janusz Kołodziej. Kowalski wywodzi się z jego szkółki, więc możliwość startów z pierwszym trenerem i mentorem byłaby dla niego świetnym rozwiązaniem.

Propozycje z eWinner Apatora Toruń i ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u też jednak mają swoją wartość. Dla Kowalskiego najważniejsze jest to, by jak najwięcej startować. Fakty są takie, że im słabszy klub (na dokładkę dysponujący niezbyt mocnymi juniorami), tym większe szanse. W Unii numerem 1 jest i będzie Damian Ratajczak.