Żużel. To już przesądzone. Desant ze Sparty w Apatorze

Dariusz Ostafiński Żużel

Krzysztof Gałandziuk, dyrektor sportowy Betard Sparty i toromistrz klubu Grzegorz Węglarz, po sezonie odchodzą z Wrocławia. Obaj trafią do eWinner Apatora Toruń. Ważą się losy trenera Sparty Dariusza Śledzia. On również może przenieść się do Apatora.

