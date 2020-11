Żużel. To już pewne! Jason Doyle w Fogo Unii Leszno. Mistrz Polski wypełnił lukę po wychowankach

To ostatni z ważnych transferów w PGE Ekstralidze. Australijczyk ma pomóc leszczynianom w obronie tytułu drużynowych mistrzów Polski. Jason Doyle rok temu jeździł we Włókniarzu, gdzie był wypożyczony z Apatora. Po zakończeniu rozgrywek wrócił do toruńskiego klubu, ale tam nie widzieli go w składzie. Uznali, że lepsza będzie koncepcja z braćmi Holderami, więc Doyle dostał zgodę na starty w Lesznie.

Były mistrz świata reprezentował w zeszłym sezonie barwy Eltrox Włókniarza Częstochowa. Zawiódł pokładane w nim pod Jasną Górą nadzieje. Po rewolucji składu Lwów musiał zmieniać barwy (inna sprawa, że pewnie i tak by odszedł - ze względu na regulaminowe zmiany, jak i fakt, że wygasło jego wypożyczenie z Apatora), podobnie jak Rune Holta i Paweł Przedpełski. Ich miejsce zajęli Bartosz Smektała, Kacper Woryna i Jonas Jeppesen.

Doyle w Lesznie ma z kolei zapełnić lukę po wychowankach – Dominiku Kuberze i właśnie Smektale, których przepis o obowiązkowym zawodniku U24 skłonił do zmiany barw klubowych. Pierwszy trafił do Motoru Lublin, drugi – jak wspominaliśmy - na stadion przy Olsztyńskiej.

Fogo Unię czeka o wiele cięższe niż w poprzednich latach wyzwanie, by obronić mistrzostwo Polski. Choć zestaw seniorów wygląda nieźle, bo prócz byłego mistrza świata będą mieli do dyspozycji Janusza Kołodzieja, Piotra Pawlickiego, Emila Sajfutdinowa oraz Jaimona Lidseya.