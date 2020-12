Miniona dekada stała w polskim żużlu pod znakiem Byka. Od sezonu 2010 do 2020 zawodnicy Fogo Unii Leszno zdobyli aż 8 medali Drużynowych Mistrzostw Polski – 6 złotych i 2 srebrne. Leszczynianie w PGE Ekstralidze nie mieli sobie równych

Początek mijającego dziesięciolecia był dla Unii Leszno czasem trudnych pożegnań. W 2010 roku karierę zakończył Leigh Adams - żywa legenda klubu, która na Stadionie im. Alfreda Smoczyka spędziła aż 15 sezonów. Australijczyk zostawił swojej ukochanej drużynie najpiękniejszą możliwą pamiątkę - złoto Drużynowych Mistrzostw Polski. Rok później, już bez ulubieńca trybun z Antypodów, leszczynianie wywalczyli srebro.

Kolejne trudne rozstanie czekało ich w 2013 roku. Po kontrowersyjnym, wygranym 75:0 meczu z rzeszowianami do dymisji podał się Józef Dworakowski - wieloletni prezes Unii. Jego miejsce zajął Piotr Rusiecki, który rządzi klubem po dziś dzień.

Oficjalna witryna PGE Ekstraligi wskazuje również na inne kamienie milowe w najnowszej historii leszczyńskiego klubu - nawiązanie współpracy z Emilem Sajfutdinowem czy zmianę na stanowisku menedżera i zastąpienie Adama Skórnickiego Piotrem Baronem. W ich przypadku ważniejszy jest jednak chyba osiągnięty cel, a nie droga do niego. Wbrew słynnym słowom Marka Cieślaka, żużel to bowiem nie tylko twarze, ale także liczby.

To właśnie one są największą dumą Fogo Unii Leszno i Piotra Rusieckiego. W minionej dekadzie klub stawał na podium aż 8-krotnie, 6 razy na jego najwyższym stopniu - to wie każdy. Oficjalny portal PGE Ekstraligi przytoczył jednak również inne, mniej powszechne statystyki - od 2010 roku leszczynianie zwyciężyli aż 126 spotkań, zremisowali 15, a przegrali zaledwie 53. Jeszcze lepiej wygląda to, gdy weźmiemy pod uwagę jedynie te sezony, w których Byki prowadził Piotr Baron. Wychowanek Apatora Toruń legitymuje się cudownym "rekordem" trenerskim: 72 wygrane, 6 remisów i 15 porażek.

Strona speedwayekstraliga.pl za leszczyńskiego zawodnika dekady uznaje Piotra Pawlickiego - obecnego kapitana Fogo Unii. 14% punktów zdobytych przez klub na przestrzeni dziesięciolecia dowiózł do mety właśnie 26-latek. Wyróżniono również Jarosława Hampela, zdobywcę 283 oczek w samym tylko sezonie 2011 (ze średnią biegopunktową 2,625 zdominował wówczas całe rozgrywki) i Emila Sajfutdinowa, który zwyciężył w biało-niebieskim kevlarze aż 44,7% biegów.

Zdjęcie Bartosz Smektała, Piotr Pawlicki na podium DMP 2020 / Marcin Karczewski / Newspix

