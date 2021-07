​Żużel. To będzie prawdziwa rewolucja. Kilka drużyn PGE Ekstraligi będzie czekała rozbiórka!

Nie jest wykluczone, że przepis wejdzie w życie już od sezonu 2022. Prezesi bowiem dostali nawet od władz żużlowej centrali ostrzeżenie, iż obecnie prowadzone przez nich rozmowy transferowe z zawodnikami, mogą okazać się bezcelowe, bo w październiku może dojść do prawdziwej rewolucji. PGE Ekstraligi jest przygotowana na wprowadzenie KSM, bo już w 2019 powołała specjalny zespół, który opracował wstępne zasady. Nowy KSM miałby być znacznie bardziej restrykcyjny niż ten funkcjonujący w latach 2011-2013 i wynieść maksymalnie 37-38 punktów na zespół. To by oznaczało, że w kilku klubach doszłoby do rozbiórki obecnych składów.

Reklama

Po co ta zmiana?

Wprowadzeniem KSM PGE Ekstraliga chce rozprawić się z trzema problemami. Po pierwsze przez wyrównanie składów zlikwidować od paru lat funkcjonującą ligę tzw. "dwóch prędkości, gdzie tylko kilka drużyn walczy o play-off, a pozostałe jeszcze przed startem rozgrywek skazane są na walkę o utrzymanie.

Po drugie dać większe szanse beniaminkom, którzy rok w rok mają duże problemy ze zmontowaniem konkurencyjnych składów i chcąc wyciągnąć jakiegokolwiek klasowego zawodnika z innej ekstraligowej drużyny, muszą przepłacać. Prezes ROW-u Rybnik, Krzysztof Mrozek od pewnego czasu powtarza, że bez KSM-u start w PGE Ekstralidze beniaminka, nie ma większego sensu. Przekonał się o tym na własnej skórze w sezonie 2020, gdy zbudowany przez po awansie zespół był w stanie wygrać w elicie tylko jedno spotkanie.

Trzecie sprawa to właśnie kontrakty zawodników. W ostatnich latach niebotycznie poszybowały w górę, coraz więcej pieniędzy krąży pod stołem, poza oficjalnymi kontraktami (mówi się o stawkach za sezon 2022 dla gwiazd na poziomie 2 mln za sam podpis - przyp. red). Jeśli nikt nie wyhamuje apetytów żużlowców, to może się okazać, że wkrótce niektóre kluby będą miały problemy z płynnością finansową i nie pomogą lidze nawet ogromne miliony wpompowane w nią (60 mln rocznie od sezonu 2022) przez telewizję Canal+.

Największy problem w Lublinie i w Lesznie

Trudno powiedzieć jak ostatecznie mogą wyglądać przepisy o KSM. Ile indywidualnych KSM byłoby liczonych do limitu zespołu, z jakiego okresu byłby brany pod uwagę KSM poszczególnych żużlowców? Plotkuje się też np. o handicapie za szkolenie, który miałby polegać na tym, że KSM każdego młodzieżowca będącego wychowankiem klubu, byłby liczony na poziomie 2,5.

Jedno jest jednak pewne. Prezesi niektórych klubów musieliby radykalnie przebudować składy. Największe zmiany musiałyby zajść w Motorze Lublin i Fogo Unii Leszno, ale w limicie 37 punktów na zespół nie zmieściłyby się także ekipy z: Częstochowy, Gorzowa i Wrocławia. Spowodowałoby to pojawienie się na rynku wielu klasowych zawodników. Dzięki temu realna stałaby się też wizja ewentualnego powiększenia PGE Ekstraligi do 10 zespołów, bez specjalnego obniżenia jej poziomu.

W naszym zestawieniu wyliczyliśmy KSM biorąc pod uwagę sześć najwyższych indywidualnych KSM zawodników (pięciu seniorów+junior) liczonych z sezonów 2017-2021. Warto zwrócić uwagę, że dominująca w tym sezonie Betard Sparta Wrocław wcale nie musiałaby robić wielkiej rewolucji w składzie. Jej KSM jest dopiero 5. w lidze, a biorąc pod uwagę, że Przemysław Liszka kończy w tym roku wiek juniora, byłby pod kątem sezonu jeszcze niższy. Prawdopodobnie wrocławianie chcąc zmieścić się w limicie musieliby zrezygnować tylko (i aż) z kogoś z duetu: Tai Woffinden - Artiom Łaguta.

MOTOR LUBLIN - 41,53

Grigorij Łaguta - 8,2

Mikkel Michelsen - 7,65

Jarosław Hampel - 7,34

Dominik Kubera - 6,51

Krzysztof Buczkowski - 6,07

Wiktor Lampart - 5,76

Mateusz Cierniak - 5,19 - 4,65

Mark Karion - 2,5







FOGO UNIA LESZNO - 41,51

Emil Sajfutdinow - 8,95

Jason Doyle - 8,58



Janusz Kołodziej - 8,25

Piotr Pawlicki - 7,75

Jaimon Lidsey - 4,42

Damian Ratajczak - 3,56

Kacper Pludra - 3

Krzysztof Sadurski - 2,5







ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - 41,13

Leon Madsen - 9,04

Fredrik Lindgren - 7,7

Bartosz Smektała - 7,09

Kacper Woryna - 6,92

Jonas Jeppesen - 5,25

Jakub Miśkowiak - 5,13

Mateusz Świdnicki - 4,41

Bartłomiej Kowalski 2,5 - 2,5







MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - 40,74

Bartosz Zmarzlik - 10,04

Martin Vaculik - 8,79

Anders Thomsen - 7,3

Szymon Woźniak - 6,73

Rafał Karczmarz - 4,58

Wiktor Jasiński - 3,3

Markus Birkemose 2,5 - 4,03

Kamil Nowacki 3,25 - 2,89

Kamil Pytlewski 2,5







BETARD SPARTA WROCŁAW - 40,35

Artiom Łaguta - 9,32

Maciej Janowski - 9,03

Tai Woffinden - 8,78

Gleb Czugunow - 4,96

Daniel Bewley - 4,77

Przemysław Liszka - 3,49

Michał Curzytek - 3,01

Mateusz Panicz - 2,5







ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ - 36,82

Nicki Pedersen - 8,33

Kenneth Bjerre - 7,28

Krzysztof Kasprzak - 6,49

Przemysław Pawlicki - 6,34

Paweł Miesiąc - 5,48

Mateusz Bartkowiak - 2,9

Norbert Krakowiak - 4,35

Roman Lachbaum - 3,54

Denis Zieliński - 2,8

Seweryn Orgacki - 2,5







EWINNER APATOR TORUŃ - 36,32

Jack Holder - 7,23

Robert Lambert - 6,68

Paweł Przedpełski - 6,03

Chris Holder - 6,85

Adrian Miedziński - 5,91

Krzysztof Lewandowski - 3,62

Karol Żupiński - 3,15

Kamil Marciniec - 2,5







MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA - 35,61

Patryk Dudek - 8,23

Matej Żagar - 7,16

Max Fricke - 6,72

Piotr Protasiewicz - 6,89

Damian Pawliczak - 3,76

Nile Tufft - 2,85

Mateusz Tonder - 3,47

Jan Kvech 2,5

Jakub Osyczka 2,5

Fabian Ragus 2,5

Arkadiusz Adamczyk