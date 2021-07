Żużel. Thomsen pokazał moc tuż przed Grand Prix. Duńczyk zaskoczy?

Mówią, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Jeśli to prawda, to Thomsen nie musi martwić się o swoją formę. W meczu ligi duńskiej zawodnik sprawdził się w roli lidera. 15 punktów w sześciu wyścigach to świetny rezultat. W Polsce miałby on jeszcze dwa bonusy. Zawodnik SES-u nie zawiódł, dzięki czemu przyjezdni wygrali spotkanie 39:45.

Dobry wynik może pomóc Duńczykowi. Za dwa dni rozpocznie on walkę w cyklu Grand Prix. Nie ma się co oszukiwać - nie znajduje się on w gronie faworytów do walki o wysokie cele. Żużlowiec dał jednak sygnał, że jest w formie. Być może w weekend pokusi się on o niespodziankę. Odpowiedź na te pytania poznamy za kilkadziesiąt godzin.

W Polsce zawiódł, w Danii punktował

Kibiców z Grudziądza do szewskiej pasji musiał doprowadzać każdy punkt zdobyty przez Kennetha Bjerre. Duńczyk kompletnie zawalił wtorkowy mecz ZOOleszcz DPV Logistic GKM-owi Grudziądz, przez co szanse drużyny na utrzymanie w PGE Ekstralidze są iluzoryczne. To nie pierwszy raz, kiedy Bjerre zawiódł. Najpewniej zatem jego dni w Ekstralidze są policzone. W Danii pojechał on solidnie. Filigranowy zawodnik zdobył 9 punktów, co było najlepszym wynikiem w zespole.

Polonia powinna być ostrożna?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz na pewno patrzyła na występ swojego lidera - Davida Bellego. Francuz powoli wraca do rywalizacji po długiej kontuzji. Niedawno wystąpił on podczas SEC w Rybniku. Tam zdołał nawet awansować do biegu barażowego, co należy uznać za sukces. W Danii tak różowo nie było. Zawodnik zaliczył dobry początek, zdobywając pięć punktów w dwóch startach. Potem było zdecydowanie gorzej. Cztery kolejne wyścigi i tylko dwa punkty w wykonaniu Francuza. Na pewno nie tego oczekiwano w Bydgoszczy. Polonia ma przed sobą bardzo ważny pojedynek z Aforti Startem Gniezno. Dobra postawa Francuza jest potrzebna, by bydgoszczanie wygrali spotkanie. Tylko zwycięstwo pozwoli im wciąż myśleć o fazie play-off.

GSK Liga - SES Sonderjylland Elite Speedway 39:45

Najlepsi zawodnicy GKS: Kenneth Bjerre 9 (2,2,0,3,2,0), Nikolaj Busk Jakobsen 9 (1,2,1,2,2,1), Kevin Juhl Pedersen 9 (1,2,3,3,0)

Najlepsi zawodnicy SES: Anders Thomsen 15 (3,3,3,3,1,2), Kai Huckenbeck 13 (3,0,3,1,3,3)