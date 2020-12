Żużel. Tero Aarnio wraca do Poznania niczym syn marnotrawny. Rok temu licytował, a teraz sam poprosił o umowę

W 2021 roku kibiców z Poznaniu czeka nie lada gratka. Barwy SpecHouse PSŻ-u przywdzieje etatowy reprezentant Finlandii i zarazem mistrz tego kraju – Tero Aarnio. Doświadczony żużlowiec przychodzi tam jak syn marnotrawny. Przed sezonem 2020 odrzucił propozycję z Wielkopolski i wybrał Opole, gdzie nie otrzymał ani jednej szansy. Teraz odrobił lekcje i sam zgłosił się do prezesa „Skorpionów”.

Tero Aarnio to dla polskich kibiców mało znana postać. W swojej ojczyźnie należy do grona najlepszych żużlowców w kraju. 36-latek regularnie reprezentuje Finlandię na arenie międzynarodowej i to wcale z nie najgorszym skutkiem. Pomimo ogromnego doświadczenia na swoim koncie, nie udało mu się zaistnieć w polskiej lidze. W przeszłości z marnym skutkiem ścigał się dla Wandy Kraków. Na sezon 2020 miał co prawda podpisany kontrakt w Opolu, ale ani razu nie wyjechał na tor

Przed tegorocznymi rozgrywkami zainteresowanie Finem wykazał między innymi SpecHouse PSŻ. Żużlowiec ostatecznie nie porozumiał się z klubem i jego wybór padł na Kolejarz Opole, gdzie jak się później okazało, nie otrzymał ani jednej szansy. Tym razem w listopadzie, nauczony doświadczeniem, sam Aarnio zabiegał o angaż w stolicy Wielkopolski.

Prezes zespołu z Poznania, Arkadiusz Ładziński, na łamach Tygodnika Żużlowego zdradził kulisy negocjacji. - Przed sezonem 2020 bardzo zabiegaliśmy o tego zawodnika. Niestety rozmowy nie potoczyły się po naszej myśli i nie było go u nas. Wyszło na to, że nigdzie nie startował. Teraz sam się do nas zgłosił. Obie strony były zainteresowane współpracą, więc rozmowy były szybkie i konkretne. W zasadzie w ciągu dwóch dni doszliśmy do porozumienia i Tero będzie właśnie dla nas zdobywał punkty - przekazał.

Nowy nabytek SpecHouse PSŻ wcale nie będzie miał zapewnionego składu. Z pewnością we znaki da mu się przepis o obowiązkowym zawodniku do lat 24 w meczowej siódemce. 36-latka na treningach czeka więc rywalizacja z dużo lepszym sportowo Kevinem Woelbertem oraz Eduardem Krcmarem, za którym fenomenalny sezon w drugiej lidze. Kto wie, czy Fin nie miałby łatwiej, gdyby podpisał kontrakt już przed sezonem 2020. Aktualnie jest kimś w rodzaju syna marnotrawnego.

Zdjęcie Tero Aarnio przed meczem ligi szwedzkiej / ZUMAPRESS.com / Newspix

