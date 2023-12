Żużel. Terminarz 2. Speedway Ekstraligi 2024. Trudna przeprawa PSŻ-u Poznań

Żużel. Terminarz I ligi. Trudny układ PSŻ-u Poznań

Poznaniacy na pierwszy rzut dostali wymagającego rywala. ROW Rybnik typowany jest przez niektórych nawet do zwycięstwa w lidze. O pokonanie klubu ze Śląska jednak nie będzie łatwo. Goście mają w swoim zestawieniu iście gwiazdorski skład. To może być jednak bardzo istotne spotkanie dla PSŻ-u, którego najpewniej czeka walka o utrzymanie. Wygrana na pewno pozwoli złapać oddech i spokojnie przygotowywać się do kolejnych meczów. Porażka to nerwowe wyczekiwanie na kolejne pojedynki.