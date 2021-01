Żużel. Ten sport w Zielonej Górze jest religią. Magia Falubazu wciąż działa

Żużel w Zielonej Górze jest sportem numer jeden. Dla kibiców z Winnego Grodu to religia. Magia Falubazu wciąż działa, fani głośno wspierają zawodników i są głodni kolejnych sukcesów. Siedem złotych medali w Drużynowych Mistrzostwach Polski na razie musi im jednak wystarczyć.

Największe sukcesy

Falubaz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich klubów. Zielonogórzanie w swojej historii siedmiokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski, dwukrotnie kończyli rozgrywki ze srebrem oraz pięciokrotnie z brązem. Bilans 7-2-5 (14 razy na podium) plasuje ich na piątej pozycji w klasyfikacji wszech czasów. Kibice z Winnego Grodu świętowali tytuły w sezonach 1981, 1982, 1985, 1991, 2009, 2011 i 2013. Fani są głodni kolejnych sukcesów. Jeżeli w 2021 roku nie wywalczą złota - co jest mocno prawdopodobne - to będzie to już ósmy sezon bez triumfu w elicie.

Zielonogórzanie w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów zwyciężali pięć razy, siedmiokrotnie natomiast meldowali się na najniższym stopniu podium. Co ważne - to oni wygrywali zmagania w DMPJ w ostatnich dwóch sezonach. Praca z młodzieżowcami dała pozytywne efekty. Falubaz w latach 2019-2020 dominował również w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych. Klub w tych rozgrywkach może pochwalić się bilansem 4-2-6. Sporo krążków żużlowcy z województwa lubuskiego wywalczyli też w parach seniorów - bilans 4-7-2. Worek medali. Magia Falubazu wciąż działa, ten sport w Zielonej Górze jest religią.

Najważniejsze daty

1946 - Sekcja motocyklowa w Zielonej Górze powstała w 1946 roku. Pierwsze zawody odbyły się 20 października.

1955 - Sekcja motocyklowa istniała w latach 1946-1954. Zawodnicy startowali w wyścigach żużlowych oraz motocyklowych. Następnie sport żużlowy zniknął z tego miasta na pewien czas, gdyż w Zielonej Górze nie było prawdziwego stadionu żużlowego, a budowa nieco się przeciągała.

1957 - Debiutancki sezon zielonogórzan w rozgrywkach ligowych. Falubaz wówczas uplasował się na piątej pozycji w III lidze.

1981-1982 - W tych latach Falubaz zdobył swoje pierwsze dwa Drużynowe Mistrzostwa Polski. Każde złoto smakuje znakomicie, jednak premierowy triumf zawsze jest wyjątkowy.

Najważniejsi zawodnicy

Czarny sport w Zielonej Górze ma wielkie tradycje, zatem lista zasłużonych zawodników musi być długa. Skupmy się żużlowcach, którzy osiągnęli coś z klubem i startowali w nim przez wiele lat. Na pewno w tym miejscu musimy wymienić Andrzeja Huszczę (1975-2005), Ludwika Jaskulskiego (1960-1974), Zbigniewa Filipiaka (1969-1981), Stefana Żeromskiego (1974-1985), Henryka Olszaka (1976-1983), Wiesława Pawlaka (1978-1987), Macieja Jaworka (1979-1986 oraz 1992-1993), Jarosława Szymkowiaka (1986-1998 oraz 2000-2001) czy Sławomira Dudka (1985-1998).

Młodsi kibice muszą kojarzyć przede wszystkim Grzegorza Walaska (1993-1999 oraz 2006-2009), Grzegorz Zengotę (2006-2011 oraz 2018). W tej chwili o sile RM Solar Falubazu stanowią wychowankowie Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek. W sercach fanów z Winnego Grodu na zawsze znajdzie się miejsce dla Rafała Kurmańskiego, który w 2004 roku popełnił samobójstwo. Złote medale DMP z zielonogórzanami zdobywali: Jan i Alfred Krzystyniakowie. Długo można wymieniać. Z obcokrajowców na wyróżnienie najbardziej zasłużyli: Andreas Jonsson, Lars Gunnestad, Nicki Pedersen, a także Fredrik Lindgren.

Najważniejsi ludzie

Zespół z Zielonej Góry do tytułów mistrzowskich prowadzili różni trenerzy - Stanisław Sochacki (1981, 1982), Bonifacy Langner (1982), Czesław Czernicki (1985, 1991), Jan Grabowski (1985, 1991), Piotr Żyto (2009), Marek Cieślak (2011), Rafał Dobrucki (2013). Tych wszystkich szkoleniowców powinien znać każdy zielonogórzanin.

Co teraz?

RM Solar Falubaz w sezonie 2021 wystartuje w PGE Ekstralidze. Drugi rok z rzędu drużynę poprowadzi Piotr Żyto. 58-letni trener w 2009 roku zdobył z zielonogórzanami złoto, jednak ciężko będzie powtórzyć ten wyczyn. Zespół nie należy do najmocniejszych, eksperci uważają, że Falubaz powalczy z MrGarden GKM-em oraz eWinner Apatorem o uniknięcie spadku. Wszystkie prognozy tradycyjnie zweryfikuje tor. Żyto będzie miał do dyspozycji przede wszystkim Patryka Dudka, Piotra Protasiewicza, Mateja Zagara, Maxa Fricke'a, Jana Kvecha oraz dwóch 22-letnich wychowanków - Mateusza Tondera i Damiana Pawliczaka. Juniorzy będą dopiero zbierać pierwsze szlify w najwyższej klasie rozgrywkowej.

