​Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Wraca najlepsza liga świata

Najlepsza żużlowa liga świata wraca do ścigania po trzytygodniowej, wakacyjnej przerwie. Krótszy wypoczynek miały tylko zespoły ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u Grudziądz i eWinner Apatora Toruń, które 13 lipca odjechały dramatyczny, zakończony remisem, bój o utrzymanie. Podział punktów w tym spotkaniu sprawił, że wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie - kto spadnie z PGE Ekstraligi.

Najbliższy degradacji jest GKM, ale w najbliższych dniach podopieczni trenera Janusza Ślączki będą mieli aż dwie okazje na sprawienie sensacji i odbicie się od dna ligowej tabeli. W piątek czeka ich wyjazd do Leszna, a w poniedziałek do Lublina. Spotkanie to zostanie rozegrane awansem w związku z tym, iż w jego pierwotnym terminie (30 lipca) będzie rozgrywany pierwszy turniej Grand Prix Polski we Wrocławiu.

Piątek (23 lipca)

PGE EKSTRALIGA

FOGO UNIA LESZNO - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ

godz. 18:00, transmisja Eleven Sports 1

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

godz. 20:30, transmisja Eleven Sports 1

2. LŻ

TRANS MF LANDSHUT DEVILS - OPTIBET LOKOMOTIV DAUGAVPILS

godz. 16:00, transmisja Motowizja

Niedziela (25 lipca)

PGE EKSTRALIGA

BETARD SPARTA WROCŁAW - ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

godz. 16:30, transmisja nSport+

EWINNER APATOR TORUŃ - MOTOR LUBLIN

godz. 19:15, transmisja nSport+





Poniedziałek (26 lipca)

PGE EKSTRALIGA

MOTOR LUBLIN - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ

godz. 20:30, transmisja Eleven Sport 1

