Od przyszłego roku w PGE Ekstralidze w życie wchodzi nowy kontrakt telewizyjny z Canal+, wart 242 miliony złotych za 4 lata. Na jego mocy w sezonach 2022-2025 każdy ekstraligowy klub będzie dostawał rocznie przynajmniej 6 milionów złotych. Nic z tego tortu, przynajmniej w pierwszym roku, nie dostanie ktoś z trójki: eWinner Apator Toruń, Marwis.pl Falubaz Zielona Góra i ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz.

W najlepszej sytuacji są torunianie, którzy nie dość że mają najwięcej punktów w tabeli (7), to jeszcze podejmą na własnym torze potężnie osłabioną drużynę Moje Bermudy Stal Gorzów (kontuzje leczą Martin Vaculik, Szymon Woźniak i dwaj podstawowi juniorzy). Marwis.pl Falubaz Zielona Góra (6 punktów w tabeli) poszuka szczęścia we Wrocławiu, ale najpewniej wróci "na tarczy" i przyjdzie mu drżeć o ligowy byt do niedzieli. Wówczas grudziądzanie (5 punktów) podejmą u siebie Eltrox Włókniarz Częstochowa. Jedno jest pewne. W którymś z trzech miast będą w niedzielę przeklinać los, bo w jeden weekend przejdą im koło nosa grube miliony.

Piątek (20 sierpnia)

PGE EKSTRALIGA

BETARD SPARTA WROCŁAW - MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

godz. 18:00, transmisja Eleven Sports 1

EWINNER APATOR TORUŃ - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 20:30, transmisja Eleven Sports 1





Sobota (21 sierpnia)

2. LŻ

7R STOLARO STAL RZESZÓW - SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ

godz. 14:00, transmisja Motowizja

Niedziela (22 sierpnia)

PGE EKSTRALIGA

FOGO UNIA LESZNO - MOTOR LUBLIN

godz. 16:30, transmisja nSport+

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ - ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Godz. 20:30, transmisja nSport+

2. LŻ

TRANS MF LANDSHUT DEVILS - METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ

godz. 12:00, transmisja Motowizja

Mecz towarzyski w Krośnie

PÓŁNOC - POŁUDNIE

godz. 14:00, transmisja nSport+