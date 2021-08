​Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Siedem transmisji, czas rozstrzygnięć w I lidze

W siódmej rundzie tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata najlepsi zawodnicy globu spotkają się w Malilli. Oczy wszystkich zwrócone będą przede wszystkim na rywalizację Bartosza Zmarzlika z Artiomem Łagutą. W walce o złoto Polak wyprzedza na razie Rosjanina tylko o jeden punkt. Polscy kibice mocno będą też ściskali kciuki za Macieja Janowskiego. Wrocławianina dopadł ostatnio kryzys (w Lublinie ani razu nie dotarł do fazy półfinałowej) i jego szanse na medal w tegorocznych rozgrywkach mocno zmalały. Malilla, czyli tor na którym na co dzień występuje w Szwecji reprezentując barwy miejscowej Dackarny, to jednak dla niego idealne miejsce na przełamanie.

W cieniu Grand Prix zapadną w najbliższych dniach końcowe rozstrzygnięcia w sezonie zasadniczym eWinner 1.LŻ. Trzy drużyny startu w play-off już są pewne. To: ROW Rybnik, Cellfast Wilki Krosno i Arged Malesa Ostrów Wlkp. Korespondencyjną walkę o ostatnie wolne miejsce stoczą w niedzielę Zdunek Wybrzeże Gdańsk i Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Poniedziałkowe spotkanie Krosno-Rybnik przesądzi zaś ostatecznie o tym jak będą wyglądały pary półfinałowe. Rywalizacja w play-off rozpocznie się 4-5 września.

Sobota (14 sierpnia)

GRAND PRIX SZWECJI (7. runda mistrzostw świata w Malilli)

godz. 19:00, transmisja Canal+ Premium

2. LŻ

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE - OPTIBET LOKOMOTIV DAUGAVPILS

godz. 14:00, transmisja Motowizja

Niedziela (15 sierpnia)

EWINNER 1.LŻ

ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK - UNIA TARNÓW

godz. 16:00, transmisja nSport+

ORZEŁ ŁÓDŹ - AFORTI START GNIEZNO

godz. 16:00, transmisja Canal+ przez internet

ARGED MALESA OSTRÓW WLKP. - ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ

godz. 18:30, transmisja nSport+

2. LŻ

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ - WOLFE WITTSTOCK

godz. 12:00, transmisja Motowizja

Poniedziałek (16 sierpnia)

CELLFAST WILKI KROSNO - ROW RYBNIK

godz. 20:15, transmisja nSport+