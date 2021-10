Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Poznamy nowego mistrza świata!

Głównie uwagę skupi na sobie Toruń. Tam w piątek i sobotę zostaną rozegrane ostatnie rundy tegorocznego Grand Prix. Teatr ten ma dwóch aktorów - Bartosza Zmarzlika i Artioma Łagutę, którzy do samego końca będą bili się o wygraną. Dzień przed wyłonieniem mistrza świata poznamy najlepszego zawodnika globu wśród juniorów. Faworytem jest Jakub Miśkowiak. Do Pardubic uda się on jako lider zmagań. 20-latek musi stanąć na wysokości zadnia, by skończyć sezon z cennym trofeum.



Nie można w kąt odłożyć ligowych zmagań, zaplanowanych na niedzielę. Arged Malesa Ostrów Wielkopolski raczej postawi kropkę nad "i" w meczu z Cellfast Wilkami Krosno, awansując do PGE Ekstraligi. Ciekawie zapowiada się w Opolu. Miejscowy OK Bedmet Kolejarz podejmie Transf MF Landshut Devils. Niemcy przybędą do Polski z zapasem 14 punktów. To dużo, ale opolan stać na odrobienie strat.



Telewizyjny rozkład jazdy:

Piątek (1 października):

IMŚJ w Pardubicach - godz. 17:00, transmisja: Eurosport 1



Grand Prix w Toruniu - godz, 19:00, transmisja: Canal+ Sport 2



Sobota (2 października):

Grand Prix w Toruniu - godz. 19:00, transmisja: Canal+ PREMIUM



Niedziela (3 października):

OK Bedmet Kolejarz Opole - Trans MF Landshut Devils - godz. 14:00, transmisja: Motowizja

Cellfast Wilki Krosno - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - godz. 16:30, transmisja: nSport+