​Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Nadszedł czas rozstrzygnięć!

Arkadiusz Adamczyk Żużel

Od piątku do niedzieli żużlowi kibice nie będą mogli narzekać na brak emocji. Czeka ich aż osiem telewizyjnych relacji i wszystkie będą miały ogromny ciężar gatunkowy. Najpierw już w piątek finał DMŚJ, w którym biało-czerwoni są ogromnymi faworytami do zdobycia kolejnego złotego medalu, a potem półfinałowe rewanże we wszystkich trzech klasach rozgrywkowych i sobotnie "danie główne" w postaci Grand Prix Danii.

