Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Dwa dni pełne żużla! Wraca walka o mistrzostwo świata

Walka o miano najlepszego zawodnika na świecie nabiera rumieńców. Na razie liderem Grand Prix jest Maciej Janowski. Najbliższe turnieje odbędą się we Wrocławiu. Tor ten żużlowiec zna jak własną kieszeń, dlatego ma on szansę na powiększenie swojej przewagi. Zadania nie ułatwi mu aktualny mistrz świata - Bartosz Zmarzlik. Gorzowianin musi szukać punktów, by wciąż liczyć się w grze o złoto. W piątek widzowie obejrzą rundę cyklu na CANAL+ Sport2. Dzień później transmisję z turnieju pokaże CANAL+ Premium.

W niedzielę z kolei czeka nas bardzo ważna walka w rozgrywkach ligowych, którą pokaże nSport+. Najpierw Abramczyk Polonia Bydgoszcz powalczy z Cellfast Wilkami Krosno. Obie drużyny potrzebują punktów, by znaleźć się w fazie play-off eWinner 1. Ligi. Później Marwis.pl Falubaz Zielona Góra spróbuje zaskoczyć Fogo Unię Leszno, starając się zapewnić utrzymanie w PGE Ekstralidze. Na deser kibice obejrzą natomiast starcie dwóch najlepszych drużyn tego sezonu - Moje Bermudy Stali Gorzów i Betard Sparty Wrocław.



PIĄTEK (30 lipca)

2. Liga Żużlowa

MSC Wolfe Wittstock - Trans MF Landshut Devils

godz. 16:00 - transmisja w Motowizji

Grand Prix we Wrocławiu

godz. 19:00 - transmisja w CANAL+ Sport2

SOBOTA (31 lipca)

2. Liga Żużlowa

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - MSC Wolfe Wittstock

godz. 12:00 - transmisja w Motowizji

eWinner 1. Liga

ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

godz. 16:00 - transmisja w nSport+

Grand Prix we Wrocławiu



godz. 19:00 - transmisja w CANAL+ Premium

NIEDZIELA (1 sierpnia)

eWinner 1. Liga

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Cellfast Wilki Krosno

Niedziela, godz. 14:00 - transmisja w nSport+

Unia Tarnów - Orzeł Łódź:

Niedziela, godz. 14:00 - transmisja w CANAL+ Now

PGE Ekstraliga

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

Niedziela, godz. 16:30 - transmisja w nSport+

Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław

Niedziela, godz. 19:15 - transmisja w nSport+

PONIEDZIAŁEK (2 sierpnia)

eWinner 1. Liga



Aforti Start Gniezno - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski

godz. 18:00 - transmisja w nSport+