Żużel. Telewizyjny rozkład jazdy. Czeka nas prawdziwa weekendowa uczta!

W sobotę wszystkie oczy zwrócone będą na Gdańsk. Tam Piotr Pawlicki może już bardzo mocno przybliżyć się do tytułu indywidualnego mistrza Europy i kwalifikacji do Grand Prix 2022. A niedziela to już w ogóle żużlowy rarytas.

Najpierw w Grudziądzu derbowy "mecz o życie". Jeśli przegrają gospodarze to mogą już szykować się na eWinner 1.LŻ. Podobny los czeka toruński Apator, jeśli podopieczni Tomasza Bajerskiego nie wywiozą z Grudziądza przynajmniej punktu.

W poniedziałek zaś pierwszoligowy deser. Dwa mecze, które mogą zadecydować o być albo nie być w fazie play-off.

Żużlowy program TV

Piątek (2 lipca)

PGE EKSTRALIGA

MOTOR LUBLIN - MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

godz. 18:00, transmisja Eleven Sports 1

ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 20:30, transmisja Eleven Sports 1

Sobota (3 lipca)

SEC - 3. turniej finałowy indywidualnych mistrzostw Europy (Gdańsk)

godz. 19:00, transmisja Eurosport 2

2. LŻ

7R STOLARO STAL RZESZÓW - WOLFE WITTSTOCK

godz. 12:00, transmisja Motowizja

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE - METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ

godz. 16:00, transmisja Motowizja

Niedziela (4 lipca)

PGE EKSTRALIGA

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ - EWINNER APATOR TORUŃ

godz. 16:30, transmisja nSport+

FOGO UNIA LESZNO - BETARD SPARTA WROCŁAW

godz. 19:15, transmisja nSport+

EWINNER 1. LŻ

CELLFAST WILKI KROSNO - ARGED MALESA OSTRÓW

godz. 14:00, transmisja nSport+

AFORTI START GNIEZNO - UNIA TARNÓW

godz. 14:00, transmisja nSport+ NOW

2. LŻ

LOKOMOTIV DAUGAVPILS - SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ

godz. 12:00, transmisja Motowizja

Poniedziałek (5 lipca)

EWINNER 1. LŻ

ROW RYBNIK - ORZEŁ ŁÓDŹ

godz. 18:00, transmisja nSport+

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ - ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK

godz. 20:15, transmisja nSport+

