Już w piątek walkę o awans do finału drużynowych mistrzostw świata w Manchesterze (16-17 październik) stoczą Polacy. Drużyna w składzie: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Jakub Miśkowiak powalczy o jedno z trzech premiowanych miejsc. Jej najgroźniejszymi rywalami będą z pewnością Duńczycy i Szwedzi. Pozostałych ekip nie ma się co obawiać. Gdyby biało-czerwonych wyprzedzili ktokolwiek z kwartetu: USA, Finlandia, Czechy i Słowenia, to byłaby to większa sensacja niż strata punktów piłkarskiej kadry w meczach z San Marino czy Andorą.

Gdy Polacy już dopełnią formalności w sobotę będą mogli zobaczyć jak radzą sobie w półfinale w Daugavpils rywale. Tam murowanymi faworytami do zwycięstwa będą Australijczycy, a dwa kolejne premiowane miejsca powinni zająć Niemcy i Łotysze.

W niedzielę prawdziwy deser - walka o medale w PGE Ekstralidze. Najpierw pierwsza odsłona leszczyńsko-gorzowskiej batalii o brąz. Potem zaś wielki finał między Motorem Lublin i Betard Spartą Wrocław. Pierwsi drużynowymi mistrzami Polski nie byli nigdy, drudzy na tytuł czekają już długich 15 lat.





Gdzie oglądać żużel?

Żużlowy program TV:

Piątek (17 września)

SPEEDWAY OF NATIONS (1. Półfinał - Daugavpils)

godz. 18:00, transmisja Canal+ Sport 2



Sobota (18 września)

SPEEDWAY OF NATIONS (2. Półfinał - Daugavpils)

godz. 18:00, transmisja Canal+ Premium

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 1. LIGI (Gdańsk)

godz. 13:00, transmisja nSport+

Niedziela (19 września)

MOTOR LUBLIN - BETARD SPARTA WROCŁAW (finał PGE Ekstraligi)

godz. 19:15, transmisja nSport+

FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW (mecz o 3. miejsce)

godz. 16:30, transmisja Eleven Sports 1