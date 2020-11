​Żużel. Tak mogą wyglądać składy drużyn eWinner 1. Ligi. Sezon znów będzie ciekawy

Jesteśmy już na półmetku listopadowego okienka transferowego. Część drużyn odkryła większość kart, pozostałe natomiast jeszcze czekają i ich kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Zrobiliśmy dokładne rozpoznanie - wiemy, jak mogą wyglądać zespoły występujące w eWinner 1. Lidze. Numery są oczywiście przypadkowe. Znaki zapytania przy zawodnikach, których nadal nie potwierdzono.

PGG ROW Rybnik:

1. Rune Holta?

2. Kacper Gomólski?

3. Michael Jepsen Jensen?

4. Siergiej Łogaczow

5. Wiktor Trofimów U-24? (jeśli nie wybierze propozycji Unii Tarnów, o której informowaliśmy w piątek)/Michał Gruchalski?

6. Mateusz Tudzież

7. Przemysław Giera

8. Błażej Wypior

W Rybniku cisza, jednak to nie znaczy, że prezes Krzysztof Mrozek siedzi z założonymi rękami. Sternik PGG ROW-u może zmontować całkiem niezły skład. Do wzięcia jest m.in. Michael Jepsen Jensen, dla którego raczej zabraknie miejsca w PGE Ekstralidze. Wciąż nie wiadomo, co z przyszłością Wiktora Trofimowa. Wchodzący w wiek seniora zawodnik otrzymał dobrą propozycję z Unii Tarnów, lecz już wcześniej obiecał Markowi Cieślakowi, że będzie dla niego jeździł (rybniczanie jeszcze oficjalnie nie ogłosili angażu tego szkoleniowca).

Mogą jeszcze przyjść: Adrian Miedziński, Jason Crump, Grzegorz Walasek.

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno

1. Oskar Fajfer

2. Peter Kildemand?

3. Timo Lahti

4. Mirosław Jabłoński?

5. Frederik Jakobsen U-24

6. Marcel Studziński

7. Mikołaj Czapla

8. Kevin Fajfer

Zatrzymanie Frederika Jakobsena oraz Oskara Fajfera to wielki sukces działaczy z pierwszej stolicy Polski. Szczególnie ten pierwszy przebierał w ofertach - i to z PGE Ekstraligi - w związku z przepisem o zawodniku do lat 24. Momentalnie wyjaśniła się przynależność klubowa Timo Lahtiego. Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno ma zasilić Peter Kildemand, ponadto blisko powrotu jest Mirosław Jabłoński, który powinien rywalizować o miejsce w składzie z Kevinem Fajferem.

Na rezerwie: Nick Agertoft, Philip Hellstroem-Baengs, Szymon Szwacher.

Orzeł Łódź:

1. Norbert Kościuch?

2. Marcin Nowak?

3. Aleksandr Łoktajew?

4. Brady Kurtz

5. Petr Chlupac/Patryk Rolnicki U-24?

6. Aleksander Grygolec

7. Mateusz Dul/Eryk Borczuch

8. Petr Chlupac/Patryk Rolnicki?

Niewiele zmian szykuje się w Orle Łódź. Odchodzi Daniel Jeleniewski, natomiast raczej zostaną Brady Kurtz i Władimir Borodulin. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że po wielu latach jazdy w tym zespole odejdzie Rohan Tungate. Zmiana - w porównaniu z sezonem 2020 - nastąpi zatem tylko na pozycji U-24. Rano informowaliśmy o prawdopodobnym wypożyczeniu z eWinner Apatora Toruń Petra Chlupaca. Możliwe, że kadrę uzupełni jeszcze Patryk Rolnicki.

Na rezerwie: Władimir Borodulin.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

1. Krystian Pieszczek

2. Jakub Jamróg

3. Wiktor Kułakow

4. Rasmus Jensen

5. Lukas Fienhage U-24

6. Alan Szczotka

7. Piotr Gryszpiński

8. Aleksandr Kajbuszew/nowy obcokrajowiec

Zdunek Wybrzeże królem polowania w eWinner 1. Lidze? Tak można nazwać transfery w szczególności Wiktora Kułakowa oraz Jakuba Jamroga - o tych żużlowców walczyło kilka klubów, jednak oni przenieśli się nad morze. Ciekawym ruchem jest też sprowadzenie mistrza świata na długim torze - Lukasa Fienhage. W 2. Lidze Żużlowej pokazywał niemały potencjał. Szybko nowe warunki uzgodnili liderzy z sezonu 2020 - Krystian Pieszczek i Rasmus Jensen. Gdańszczanie rozglądają się za młodym obcokrajowcem oraz juniorem, który miałby zbierać doświadczenie w zawodach młodzieżowych.

Na rezerwie: Bradley Wilson-Dean, Amadeusz Szulist, Aleksandr Kajbuszew/nowy obcokrajowiec.

Unia Tarnów:

1. Ernest Koza

2. Paweł Miesiąc

3. Niels Kristian Iversen

4. Peter Ljung/Vaclav Milik/Michael Jepsen Jensen?

5. Michał Gruchalski/Wiktor Trofimow U-24?

6. Dawid Rempała

7. Przemysław Konieczny

8. Mateusz Gzyl/Piotr Świercz

Trzy miejsca w Unii Tarnów są już zajęte. Umowę przedłużył Ernest Koza, do drużyny dołączył Niels Kristian Iversen wraz z Pawłem Miesiącem. Wygląda to solidnie, ale wciąż są dwa znaki zapytania. Potrzebny jest mocny obcokrajowiec i zawodnik do lat 24. Pierwszą lukę najprawdopodobniej zapełni ktoś z trójki Peter Ljung - Vaclav Milik (jest najbliżej Wilków Krosno) - Michael Jepsen Jensen (jest bliżej PGG ROW-u Rybnik). Dużą stratą będzie z całą pewnością odejście do Motoru Lublin Mateusza Cierniaka.

Na rezerwie: Mateusz Gzyl/Piotr Świercz.

Arged Malesa TŻ Ostrovia:

1. Adrian Cyfer

2. Tomasz Gapiński

3. Nicolai Klindt

4. Oliver Berntzon

5. Daniel Kaczmarek U-24?

6. Sebastian Szostak

7. Jakub Krawczyk

8. Patrick Hansen?

Odmłodzona Arged Malesa TŻ Ostrovia wciąż chce się liczyć w lidze. Ze starej gwardii zostali tylko Nicolai Klindt i Tomasz Gapiński. Kontrakt przedłużył Adrian Cyfer, a nowym nabytkiem jest Oliver Berntzon. W zespole prowadzonym przez Mariusza Staszewskiego ma startować także dwóch młodych żużlowców - Daniel Kaczmarek i Patrick Hansen. Jeden znajdzie się w podstawowym składzie, drugi pod numerami 8/16.

Na rezerwie: Kacper Grzelak, Jakub Krawczyk, Jakub Poczta.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

1. Adrian Gała

2. Grzegorz Zengota

3. Wadim Tarasienko

4. David Bellego

5. Andreas Lyager U-24

6. Nikodem Bartoch

7. Mateusz Błażykowski/Wiktor Przyjemski (od maja)

8. Mateusz Błażykowski/Wiktor Przyjemski (od maja)

Jerzy Kanclerz raczej odkrył już wszystkie karty. Zostawił w zespole m.in. Andreasa Lyagera i Grzegorza Zengotę - co jest wielkim sukcesem - Davida Bellego oraz juniorów. Ponadto drużyna została wzmocniona transferami Adriana Gały i Wadima Tarasienki. Kadrę uzupełnia Dimitri Berge, a także powracający po roku pracy w kopalni złota Josh Grajczonek.

Na rezerwie: Josh Grajczonek, Dimitri Berge, Matic Ivacic, Brayden McGuinness.

Wilki Krosno:

1. Daniel Jeleniewski?

2. Mateusz Szczepaniak?

3. Andrzej Lebiediew?

4. Vaclav Milik/Andriej Karpow?

5. Patryk Wojdyło U-24

6. Kacper Przybylski

7. Bartłomiej Kowalski?

8. ?

Beniaminek lada dzień pochwali się silnym składem. W kadrze Wilków Krosno znajdą się tacy zawodnicy jak Daniel Jeleniewski, Mateusz Szczepaniak i Andrzej Lebiediew. Kontrakt przedłużył Patryk Wojdyło, który będzie startował na pozycji U-24. Najprawdopodobniej dołączy jeszcze Vaclav Milik. Na rozwój sytuacji czeka Andriej Karpow. Pierwszoligowiec chciałby pozyskać z Eltrox Włókniarza Bartłomieja Kowalskiego, ale to może okazać się zbyt trudnym zadaniem.



Na rezerwie: Andriej Karpow (jeśli do drużyny dołączy Milik).

Do wzięcia:

W dalszym ciągu do wzięcia są: Artur Mroczka i Grzegorz Walasek (jeśli nie przeniesie się do Rybnika). Niewykluczone, że Rohan Tungate nie znajdzie zatrudnienia w PGE Ekstralidze, co równałoby się z powrotem do rozmów z klubami eWinner 1. Ligi. Jakieś miejsce na pewno by się dla niego znalazło. Kto wie, na co zdecyduje się Antonio Lindbaeck. Szwed wcale nie musi zakończyć kariery.