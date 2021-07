Unia dopełniła formalności

W pierwszym piątkowym meczu po przewidywane, pewne zwycięstwo sięgnęła Fogo Unia Leszno. Podopieczni Piotra Barona zgodnie z oczekiwaniami nie dali szans walczącemu o utrzymanie ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-owi i wygrali aż 56:34, inkasując przy okazji trzy duże punkty do ligowej tabeli. Dla gospodarzy są one na wagę złota, bowiem znacznie przybliżyły one leszczynian ku fazie play-off, w której aktualni mistrzowie Polski po prostu muszą się znaleźć.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja przyjezdnych. Żużlowcy Janusza Ślączki wciąż zamykają zestawienie, ale co gorsza brakuje perspektyw na lepsze jutro. Fatalne zawody odjechali wszyscy seniorzy, z Nickim Pedersenem włącznie. Dodatkowo kontuzjowany jest podstawowy junior - Denis Zieliński.

Gorzów odetchnął z ulgą

Humory grudziądzkich kibiców z całą pewnością poprawiły się, gdy zobaczyli oni wynik starcia w Gorzowie. Moje Bermudy Stal pokonała Marwis.pl Falubaz 48:42. Gospodarze zgarniając pełną pulę już na pewno zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie zaś nie mogą być pewni swego, gdyż znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli i tylko o jedno "oczko" wyprzedzają ZOOLeszcz DPV Logistic GKM.

W walce o utrzymanie teoretycznie łatwiejszy terminarz mają żużlowcy z województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na własnym torze podejmą jeżdżący w kratkę Eltrox Włókniarz. Ekipę prowadzoną przez Piotra Żyto czeka z kolei chociażby mecz z Fogo Unią Leszno, która wciąż musi zbierać cenne "oczka". Mało? Na zakończenie rundy zasadniczej zielonogórzanie wybiorą się na trudny teren do Wrocławia. Tam zdobycie choćby jednego punktu będzie misją niemożliwą.

Dokończenie dwunastej kolejki najlepszej ligi świata nastąpi w najbliższą niedzielę. Za dwa dni do Moje Bermudy Stali w fazie play-off najprawdopodobniej dołączy Betard Sparta Wrocław (mecz u siebie z Eltrox Włókniarzem). Oznacza to, że od przyszłego tygodnia będzie toczyła się już tylko walka o dwa miejsca. Najmniej szans ze względu na wymagający kalendarz eksperci dają częstochowianom, jednak sport niejednokrotnie udowadniał nam, iż lubi niespodzianki.

PGEE - tabela POZ. KLUB MECZE PKT Z R P B MAŁE PKT +/- 1 Moje Bermudy Stal Gorzów 12 23 9 3 5 572:507 65 2 Betard Sparta Wrocław 11 21 9 2 3 564:425 139 3 Motor Lublin 11 17 7 1 3 2 507:482 25 4 FOGO Unia Leszno 12 17 7 5 3 563:517 46 5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 14 6 5 2 502:488 14 6 eWinner Apator Toruń 11 7 2 1 8 2 472:518 -46 7 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 12 6 2 1 9 1 489:591 -102 8 ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz 12 5 1 3 8 469:610 -141