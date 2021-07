Żużel. Tabela PGE Ekstraligi. Sparta wróciła na fotel lidera. Unia musi mieć się na baczności

Wrocławianie przybyli do Leszna, by ponownie wejść na fotel lidera. W piątek na chwilę to miano zabrało im Moje Bermudy Stal Gorzów. Gorzowianie osiągnęli to za sprawą pokonania Eltrox Włókniarza Częstochowa.

Sparta szybko wróciła na pierwsze miejsce. Wrocławianie stoczyli wyrównany mecz z Unią, lecz dość szybko przejęli nad nim kontrolę. Leszczynianie nie byli w stanie odpowiednio zareagować, przegrywając 41:49.



Tym samym gęsto wciąż jest w walce o fazę play-off. Unia z Włókniarzem mają tyle samo punktów. Obecnie w lepszej sytuacji są leszczynianie, lecz i jedni, i drudzy nie mogą pozwolić sobie na błąd.

PGEE - tabela POZ. KLUB PKT 1 Betard Sparta Wrocław 21 2 Moje Bermudy Stal Gorzów 20 3 Motor Lublin 17 4 FOGO Unia Leszno 14 Zobacz pełną tabelę