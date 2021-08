Żużel. Tabela PGE Ekstraligi. Falubaz spadł! Znamy rozkład par półfinałowych

Patryk Głowacki Żużel

Niedziela zadowoliła nawet wybrednego fana żużla. Największa dramaturgia miała miejsce w Grudziądzu, gdzie ZOOleszcz DPV Logistic GKM pokonał Eltrox Włókniarza Częstochowa. To sprawiło, że Marwis.pl Falubaz Zielona Góra pożegnał się z elitą. Ponadto wyjaśniła się sytuacja co do układu par półfinałowych.

