Żużel. Szokujące posty prezesa Kolejarza Rawicz. Czy "jazda z k***ami" to hasło na play-offy?

Kiedy jakiś czas temu wraz z innymi redakcjami napisaliśmy o absurdalnym rozporządzeniu wprowadzonym w Rawiczu (zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów), otrzymaliśmy mnóstwo obraźliwych i wulgarnych wyzwisk ze strony rawickiego środowiska. Tymże epitetom przyklaskiwał sam prezes Knop. W klubie tłumaczono, że zakaz dotyczył jedynie fotografów bez akredytacji, ale niczego takiego w napisie na płocie nie zamieszczono. Przekaz był prosty: wchodząc na stadion, nie możesz robić zdjęć. Najlepiej w ogóle nie wyciągać telefonu.

Prawdopodobnie było to związane z uwiecznieniem przez jednego z kibiców zachowania prezesa Knopa podczas meczu z Kolejarzem Opole. Siedział wówczas w pracującej na torze polewaczce i pokazywał przyjezdnym dziwne gesty. Niektórzy twierdzili, że był to środkowy palec. Wobec tego, postanowiono zapobiegać podobnym sytuacjom, więc... zakazano robienia zdjęć i filmów. Późniejsze tłumaczenia, że dotyczyło to jedynie fotografów to raczej już tylko obrona przed medialną krytyką.

Kilka dni temu klub z Rawicza znów został przedstawiony w negatywnym świetle. Prezes Knop zamieścił na Facebooku posta (w formie relacji, która szybko zniknęła) o szokującej treści - "jazda z k***ami". W obliczu zbliżającej się walki o awans, być może to jest hasło przewodnie na play-offy. Pytanie, czy przypadkiem nie narusza w znaczący sposób dobrego imienia ligowych rywali.

Sukces sportowy, porażka wizerunkowa?

Zespół Metaliki Recycyling Kolejarza Rawicz notuje najlepszy od bardzo długiego czasu sezon. Fazę zasadniczą skończył na drugim miejscu i ma realną szansę na walkę o awans do eWinner 1. Ligi. Tego w Rawiczu już dawno nie było. Wzrosło zainteresowanie kibiców, a zespół w końcu przestaje być kojarzony tylko i wyłącznie z pełnieniem funkcji rezerw Fogo Unii Leszno. Sam pracuje na swoją markę.

Działania prezesa Knopa na polu sportowym są zatem bardzo udane, ale fatalnie wyglądają jego niektóre zachowania. Czy jakikolwiek inny sternik klubu w Polsce publikował kiedyś posty o podobnej treści? Działacz już kiedyś stwierdził, że wywodzi się ze środowiska kibicowskiego (określił się nawet mianem kibola), ale będąc prezesem pewne postawy należałoby jednak zmienić. Zapewne po tej publikacji dowiemy się, że jego post sprzed kilku dni był tylko żartem, ale nawet jeśli tak było, ten żart był zdecydowanie nie na miejscu.