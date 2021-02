Żużel. Szef polskiego żużla zadowolony z odroczenia decyzji o powiększeniu PGE Ekstraligi. Wyjaśnia dlaczego

Dziesięciozespołowa PGE Ekstraliga zyskuje coraz większe grono zwolenników. Wiemy jednak, że do zwiększenia liczby drużyn nie dojdzie przed sezonem 2022. Zdaniem Piotra Szymańskiego jest to dobra informacja. Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego uważa, że w tej chwili należy pochylić się nad znacznie ważniejszymi sprawami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kogo by tu zlać. Lista dla Najmana. Wideo INTERIA.TV

Powiększenie PGE Ekstraligi do dziesięciu drużyn to od kilku tygodni jeden z najważniejszych tematów rozważań kibiców oraz wielu ekspertów. Dziesięciozespołowa najlepsza liga świata pomimo niesprzyjającej historii (kłopoty Polonii Bydgoszcz i Startu Gniezno, które ciągną się do dziś - dop.red.) zyskuje wielu zwolenników. Więcej ekip to przecież lepszy kontrakt telewizyjny, a prezes każdego klubu marzy o dodatkowych pieniądzach.

Reklama

Do szybkiej rewolucji w najwyższej klasie rozgrywkowej jednak nie dojdzie. W sezonie 2022 o tytuł Drużynowego Mistrza Polski powalczy osiem zespołów, tak jak ma to miejsce obecnie. Takie rozwiązanie pochwala Piotr Szymański. - Robienie tego w pośpiechu nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Dyskusja zapewne będzie trwać. Różne opcje są w tej chwili rozważane, ale nic nie może wydarzyć się z dnia na dzień. Zmiana dla zmiany nie powinna być nigdy naszym celem - mówi działacz w rozmowie z polskizuzel.pl.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!





Przed władzami polskiego żużla intensywne najbliższe miesiące. Temat powiększenia PGE Ekstraligi prędzej czy później powróci po raz kolejny. Jakby tego było mało, cały czas plany działaczy komplikuje panująca obecnie pandemia koronawirusa. - Mamy na obecnie inne problemy, więc przygotowanie się w dwa miesiące do takiej reformy byłoby zbyt dużym szokiem dla całego środowiska. Zgadzam się jednak, że dyskusję należy kontynuować. Cieszę się, że będziemy to robić w normalnym tempie. Jestem przekonany, że wypracujemy rozwiązanie, które będzie dobre dla polskiego żużla - zakończył Piotr Szymański.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Zdjęcie Piotr Szymański (pierwszy z prawej) w rozmowie z Tomaszem Gollobem - jednym z dwóch żyjących polskich mistrzów świata w jeździe indywidualnej na żużlu. / PAWEL WILCZYNSKI/ CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix