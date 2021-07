Żużel. Szalone ceny biletów na Grand Prix. To dopiero będą paragony grozy

Dariusz Ostafiński Żużel

120, 150 i 500 złotych, tyle kosztują bilety na jedną rundę Orlen Grand Prix w Lublinie. Można też kupić pakiet na dwa dni, za 200, 250 i 800 złotych, co nie zmienia faktu, że ceny, jeśli nawet nie szokują, to robią wrażenie. – To ceny, jak z kosmosu – pisze jeden z kibiców na fanpage’u Motoru.

