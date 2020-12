Żużel. Szalał w meczu z Polską. Wtedy prezes zanotował jego nazwisko w notesie

Wojciech Dankiewicz ocenia na polskizuzel.pl siłę Abramczyk Polonii. Zachwala Davida Bellego, który po roku spędzonym w Bydgoszczy spłacił kredyt zaufania, ale i też Wadima Tarasienkę, który załatwił sobie kontrakt świetnym występem w meczu Polska - Rosja.

Wadim Tarasienko może okazać się objawieniem ligi. Swoje umiejętności Rosjanin pokazał w towarzyskim meczu z reprezentacją Polski, który rozgrywany był właśnie na obiekcie w Bydgoszczy. - Rok temu jeden z najlepszych w drugiej lidze, więc dobrze, że poszedł wyżej. Ja go widziałem w meczu Polska - Rosja, gdzie wygrywał z naszymi gwiazdami. Myślę, że to wtedy prezes Kanclerz zdecydował, że musi go mieć. Polonia jest dla Tarasienki szansą - mówi Wojciech Dankiewicz, ekspert nSport+.

Polonia to jednak nie tylko Tarasienko. To także David Bellego. Jeszcze kilka lat temu mało kto spodziewał się reprezentanta Francji w gronie najlepszych żużlowców świata. 27-latek w ostatnich sezonach zanotował ogromny progres, czego efektem był podpisany przed rokiem kontrakt w pierwszoligowej Abramczyk Polonii. Zawodnik dwukrotnie brał udział w cyklu Speedway Euro Championship. W 2020 roku ukończył go w czołowej dziesiątce i kto wie, czy nie znalazłby się wyżej, gdyby nie kontuzja odniesiona w finałowych zmaganiach.

Bellego uwielbiają nie tylko bydgoscy kibice. - To jest już marka. W tym roku wiele razy ratował Polonię, świetnie spisywał się też w cyklu mistrzostw Europy. Cieszy, że Francja ma takiego zawodnika, bo ten kraj z żużlem mi się raczej nie kojarzy. Bellego kiedyś błysnął w drugoligowym PSŻ, potwierdził, że jest dobry w pierwszej lidze, więc niech dalej się rozwija - mówi Wojciech Dankiewicz na łamach polskizuzel.pl

Poza widowiskowo jeżdżącym Francuzem do roli lidera przymierzany jest również Grzegorz Zengota. Po fatalnej kontuzji nie ma u niego ani śladu. Prezes Jerzy Kanclerz pewnie do teraz jest dumny z tego transferu, który może okazać się na wagę złota. - Po koszmarnej kontuzji wrócił do sportu, pomógł Polonii w beznadziejnej sytuacji, a teraz, taką mam nadzieję, dalsza jazda w pierwszej lidze pomoże wrócić mu na właściwe tory. To będzie ważna postać w drużynie prezesa Jerzego Kanclerza - mówi ekspert stacji nSport+, a nam nie pozostaje nic innego, jak dodać, że Polonia będzie miała kim straszyć.

Zdjęcie Wadim Tarasienko w meczu Polska - Rosja / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

