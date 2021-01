Start Gniezno przystąpi w sezonie 2021 do rozgrywek czeskiej Extraligi. Drużyna z eWinner 1. Ligi będzie rozgrywać swoje spotkania na stadionie w Libercu. Swego czasu mieliśmy startujący w lidze niemieckiej Falubaz, teraz mamy czeski Start.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Co większym problemem? Brak kasy czy śmieszna nazwa. Wideo INTERIA.TV

O sprawie jako pierwszy poinformował czeski portal speedwaya-z.cz. Takie działanie to efekt wieloletniej współpracy amatorskiego klubu AKŻ Waleczne Orły Gniezno z drużyną z Liberca, która mimo posiadania regulaminowego toru nie mogła przystąpić do rozgrywek ze względu na problemy finansowe.

Reklama

Szczegóły współpracy nie zostały jeszcze ujawnione. Do wiadomości podano, póki co jedynie nazwisko menedżera czeskiej filii Startu. Będzie nim Błażej Skrzeszewski, osoba znana przede wszystkim w środowisku żużlowców-amatorów.

Rywalami startujących w Libercu gnieźnian będą drużyny z Pragi, Pardubic oraz Slany. Nie wiadomo jeszcze jednak w jakich składach zespoły przystąpią do rozgrywek. Swoją drogą, ciekawe jak Start chce to zrobić i ile będzie Startu w drużynie z Liberca? Swego czasu Falubaz miał niemieckę filię w Bundeslidze o nazwie Wolfslake Falubaz Berlin. Zdarzało się, że dla Wolfslake pojechał Piotr Protasiewicz, lider drużyny, ale zasadniczo niemiecki klub nie mógł liczyć na wielkie kadrowe wsparcie Falubazu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Startu i Liberca.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!