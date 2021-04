Żużel. Start 2. Ligi Żużlowej ponownie przesunięty!

Rozgrywki najniższego żużlowego szczebla rozgrywkowego miały wystartować 17 kwietnia, jednak już teraz wiemy, że tak się nie stanie. Start ligi został bowiem ponownie przesunięty. Tym razem ma to być po raz ostatni i 3 maja - bo taka jest nowa data inauguracji - żużlowcy mają wyjechać na drugoligowe tory.

Pierwotny plan zakładał start 2. Ligi Żużlowej równo z pozostałymi rozgrywkami ligowymi w Polsce, czyli w weekend 2-4 kwietnia. Jednak już w połowie marca Główna Komisja Sportu Żużlowego podjęła decyzję - wspólnie z drugoligowymi ośrodkami - że start rozgrywek zostanie przesunięty na weekend 16-18 kwietnia.

Wydawało się, że 2. Liga Żużlowa ruszy w kolejny weekend zgodnie z planem, jednak dziś wieczorem na stronie polskizuzel.pl pojawiła się informacja, że start rozgrywek został kolejny raz przełożony.



- Powodem jest przesuniecie w czasie obostrzeń w innych krajach związanych z drugą ligą - tłumaczy portalowi polskizuzel.pl Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący GKSŻ. Niestety w związkowych wyjaśnieniach nie doprecyzowano o jakie konkretnie obostrzenia chodzi i których krajów one dotyczą, bo w 2. Lidze Żużlowej poza zespołami z Polski pojadą jeszcze zespoły z Niemiec i Łotwy. Opcji jest więc wiele.



Co jednak ważniejsze, doprecyzowano kiedy odbędą się zaległe cztery kolejki, bo właśnie tyle rund miało się odbyć w kwietniu. Start rozgrywek zaplanowano na 3 maja, czyli na tzw. weekend majowy, który pierwotnie był datą rezerwową dla zawodów drugoligowych (weekend 1-2 maja). Kiedy odbędą się więc pozostałe mecze? - Cztery przełożone kolejki zostaną rozegrane już w maju. Zaległe mecze będą odbywać się w poszczególne dni tygodnia - tłumaczy na polskizuzel.pl wiceprzewodniczący GKSŻ, Zbigniew Fiałkowski.



To oznacza, że fanów drugoligowych zmagań czeka prawdziwy maraton. W każdy weekend maja będzie odbywać się jedna kolejka, a poza nimi, w dni robocze, zostanie rozegrane zaległe dwanaście spotkań.



Piotr Kaczorek



