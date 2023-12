Żużel. Stal Gorzów z jednym magikiem to za mało. Zmarzlik już nie wróci?

Kibice siedzieli jak na szpilkach

Stanisław Chomski lubi budować napięcie i co jakiś czas podnosić ciśnienie kibiców Stali Gorzów. Głównie przez zapowiedzi w mediach dotyczących rychłego zakończenia trenerskiej kariery. Stanisław Chomski ma ogromny plus - nie gryzie się w język, mówi, co myśli, a także zauważa rzeczy, które go w żużlu najzwyczajniej denerwują i często wyrzuca to z siebie.