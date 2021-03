Moje Bermudy Stal Gorzów w piątek ma sparing z Betard Spartą Wrocław. - Wesprzyj klub. Kup transmisję live - czytamy na fanpage’u Stalli, a kibice są wściekli i piszą o braku szacunku. Zwłaszcza do karnetowiczów. Ktoś zwraca uwagę, że może nie należało budować drogiego składu, bo teraz trzeba żebrać.

Media społecznościowe Stali już zalała fala krytyki. Wściekli są szczególnie karnetowicze, którzy z pewnością weszliby nawet za darmo na stadion, gdyby nie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. - Kupiliśmy karnety i jeszcze mamy płacić za sparing, to jest plucie w twarz kibicowi - pisze na Facebooku pan Robert.

- Myślę iż już czas by sprzedawać czas spędzony na stadionie 10 złotych za godzinę. Oczywiście oprócz biletu. Karnetowicze po 5 złotych - dodaje z kolei kibic Artur.

W przypadku karnetowiczów faktycznie jest problem. Pewnie należało ich docenić. Zwłaszcza, dlatego że kupili oni stałą wejściówkę na ten sezon, a nie wiadomo, czy i kiedy będą mogli z niej skorzystać.

Stal z odpłatnością za sparing ma jeszcze jeden problem. Jeden z poirytowanych fanów zwrócił na to uwagę. Napisał, że może nie należało budować drogiego składu, to wtedy nie trzeba by było żebrać.