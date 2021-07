Żużel. Stal Gorzów szuka U-24 i juniora. Memoriał Jancarza będzie castingiem?

Ten sezon pokazuje, że Moje Bermudy Stal Gorzów ma problemy na pozycji U-24 i z juniorami. Rywalizujący na U-24 Rafał Karczmarz i Marcus Birkemose jeżdżą w kratkę. Z młodzieżowców sprawdza się jedynie Wiktor Jasiński, który za rok już nie będzie startował jako junior.

Wróci Bartkowiak, dojdzie Paluch

Jeśli chodzi o młodzież, to Stal w przyszłorocznych rozgrywkach może się ratować ściągając z powrotem wypożyczonego do ZOOleszcze DPV Logistic GKM-u Grudziadz Mateusza Bartkowiaka. W czerwcu 2022 roku mógłby dołączyć do niego Oskar Paluch, który wtedy skończy 16 lat.

Z U-24 jest większy problem. Birkemose w tym roku kompletnie się pogubił. Pilnie potrzebuje dobrego mechanika na etacie, ale nie tylko. Karczmarz też lepszy nie będzie, bo żużel już dawno przestał być w jego życiu priorytetem. Stąd pomysł z Miśkowiakiem, który za rok będzie miał 20 lat i może startować jako junior, ale i też jako U-24.

Reklama

Miśkowiak zrobił na prezesie Stali wrażenie

Dwucyfrówki Miśkowiaka w kilku meczach zrobiły na prezesie Stali duże wrażenie. Pytanie, czy uda się go nakłonić do przenosin. Raz, że Eltrox Włókniarz łatwo nie odpuści zawodnika. Dwa, że chce go też Betard Sparta.

Trudno powiedzieć coś konkretnego o innych planach transferowych Stali. Na Memoriał Edwarda Jancarza zaproszono Jaimona Lidseya i Dominika Kuberę, który mogą jeździć na pozycji U-24, ale i też Patryka Dudka (dostał zapytanie ze Stali, ale wiemy, że nie podjął tematu) i Wadima Tarasienko. Ten ostatni robi w tym roku furorę w eWinner 1. Lidze.

Cały plan zakupowy Stali jest jednak na dobrą sprawę uzależniony od tego, co stanie się z Bartoszem Zmarzlikiem. Jeśli odejdzie, to pozostanie olbrzymia wyrwa, którą ciężko będzie zapełnić. Zwłaszcza że za Zmarzlikiem może pójść Martin Vaculik. Obu zawodników widziałby u siebie Motor Lublin.

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!