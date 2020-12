Stal Gorzów w 2007 roku awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej i do teraz startuje w elicie. Ten niezwykle zasłużony klub odbudował honorowy prezes Władysław Komarnicki, a Tomasz Gollob sprowadził kibiców na trybuny. W ostatnich latach idolem gorzowskich fanów stał się Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata na żużlu.

NAJWIĘKSZE SUKCESY.

Klub z Gorzowa ma naprawdę wielkie tradycje. Stal dziewięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski (1969, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 2014, 2016). W latach 1975-1978 gorzowianie cztery razy z rzędu stawali na najwyższym stopniu podium, czyli jak w obecnych czasach Fogo Unia Leszno. To nie koniec medali ośrodka z województwa lubuskiego w Drużynowych Mistrzostwach Polski - mają jeszcze 14 srebrnych krążków (ostatni w 2020 roku) oraz pięć brązowych. Dorobek medalowy gorzowian budzi szacunek. Przecież aż 28 razy kończyli rozgrywki na "pudle".

Przejdźmy do zmagań młodzieżowych. Od lat gorzowianie chwalą się dobrą szkółką i w tych słowach nie ma ani krzty przesady. Klub z Gorzowa ma na swoim koncie wiele medali w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów - cztery złote, siedem srebrnych oraz cztery brązowe. To już gigantyczne sukcesy, a jeszcze większe osiągnięcia Stal ma w Mistrzostwach Polski Par Klubowych - dziewięć złotych, siedem srebrnych, sześć brązowych. W parach juniorskich dorobek został jeszcze powiększony (5-6-3). To absolutnie topowy klub w Polsce pod względem zdobytych trofeów.

NAJWAŻNIEJSZE DATY.

1969 - Ten rok na zawsze zostanie zapamiętany przez wszystkich - szczególnie tych starszych - fanów gorzowskiej Stali. Właśnie wtedy klub znad Warty po raz pierwszy w historii sięgnął po mistrzostwo Polski. W składzie znalazł się m.in. Edward Jancarz, czyli człowiek, którego imieniem nazwano stadion przy ulicy Kwiatowej w Gorzowie.

2014 - Sukces z 2014 roku pamiętają już młodsi kibice. Bartosz Zmarzlik i spółka pokonali w wielkim finale PGE Ekstraligi rywali z Leszna, dzięki czemu po 31 latach przerwy wrócili na szczyt. Później stanęli na tronie jeszcze na zakończenie sezonu 2016.

2019 - Pierwszy wychowanek Stali Gorzów został Indywidualnym Mistrzem Świata. Oczywiście chodzi o Bartosza Zmarzlika, który ten sukces powtórzył w zakończonych rozgrywkach. Polak zaczął radzić sobie z presją w Grand Prix i od dwóch lat nie ma sobie równych. Już w wieku 25 lat jest najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii startującym w biało-czerwonych barwach. Wcześniej po jednym tytule zdobyli Jerzy Szczakiel i Tomasz Gollob.

NAJWAŻNIEJSI ZAWODNICY.

Ciężko jest wyróżnić tylko dwóch czy trzech zawodników. W historii gorzowskiego żużla znajdzie się zdecydowanie więcej kandydatów, by wymienić ich w tej rubryce. O dwukrotnym mistrzu świata Bartoszu Zmarzliku już wspomnieliśmy, o Edwardzie Jancarzu również. Warto podkreślić, że wychowankiem gorzowskiego klubu był Zenon Plech, który później napisał też kawał świetnej historii jako zawodnik Wybrzeża Gdańsk.

Wielkim szacunkiem w Gorzowie darzą Tomasza Golloba. Legendarny żużlowiec zdobył swoje jedyne mistrzostwo świata właśnie, kiedy jeździł dla Stali. Ponadto, po awansie do elity, pomógł sprowadzić kibiców na trybuny. Kilka lat później taki sam szał na żużel - także dzięki Gollobowi - przeżywali w Grudziądzu. Od lat związany z klubem jest Piotr Paluch - najpierw był zawodnikiem i kapitanem. Co ważne, został nawet po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Po zakończeniu ścigania zajął się trenerką (mistrzostwo w 2014 roku), obecnie pracuje z juniorami i prowadzi współpracujący ze Stalą drugoligowy SpecHouse PSŻ Poznań.

NAJWAŻNIEJSI LUDZIE.

Stal ma dwóch prezesów honorowych - Witolda Głowanię oraz Władysława Komarnickiego. Za kadencji tego pierwszego gorzowianie osiągali wielkie sukcesy, a z kolei ten drugi odbudował klub po latach posuchy. Bez niego nie byłoby ostatnich osiągnięć. W tym miejscu należy przypomnieć jeszcze zasługi trenera Stanisława Chomskiego. Trzykrotnie go wyrzucali, a on wracał i w końcu - w 2016 roku - poprowadził zespół do złota.

CO TERAZ?

Gorzowianami w dalszym ciągu opiekuje się Stanisław Chomski. Doświadczony szkoleniowiec w sezonie 2021 będzie miał do dyspozycji takich zawodników jak m.in. Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Szymon Woźniak czy Anders Thomsen. Z takimi liderami można mierzyć wysoko, nawet w finał PGE Ekstraligi.