Żużel. Stal Gorzów dołoży lampy na stadionie. Byle tylko dach się nie zawalił

Stal nie spełnia licencyjnych wymogów w kwestii oświetlenia stadionu. Jest ciemno na murawie, to przekłada się na złą jakość transmisji. W Gorzowie chcą dołożyć lamp, ale muszą uważać, bo konstrukcja dachu jest lekka i przy zbyt dużym obciążeniu mogłaby się zawalić.

- Spróbujemy przesunąć kilka lamp z tych, które już są, w kierunku murawy. Dodamy też cztery jupitery i centralnie skierujemy je na murawę. Może dzięki temu Stal Gorzów będzie spełniała wymogi licencji - mówi o planowanych pracach na żużlowym stadionie Włodzimierz Rój, dyrektor gorzowskiego OSiR-u.

Ktoś powie, że przecież najprościej byłoby dołożyć tyle ile trzeba i byłoby po sprawie. Zwłaszcza że efekt przekładania jest niewiadomy. - Pas pięciu, sześciu metrów od krawężnika w stronę płyty boiska powinien być jaśniejszy. Nie wiemy jednak, czy nowe ustawienie będzie spełniać warunki, czy lampy nie będą oślepiać, no i czy gorzej doświetlony środek nie będzie przeszkadzał - opowiada Rój, a my od razy wyjaśniamy, że inna opcja niż przekładania nie wchodzi w rachubę z braku kasy. Choć nie tylko o to chodzi.

Samo zamontowanie lamp spełniających wymogi w 100 procentach kosztowałoby 600 tysięcy złotych. Na dokładkę nie wiadomo, czy nie trzeba by wyłożyć kolejnych setek tysięcy na zmianę konstrukcji dachu. Dołożenie wielu lamp oznacza zwiększenie obciążenia dachu, który jest lekką konstrukcją. Już leży na nim tona (ten ciężar stanowią m.in. lampy i okablowanie). Kolejna tona mogłaby grozić zawaleniem. - Wstępnie mogę powiedzieć, że dałoby się dołożyć, co trzeba, ale żeby mieć pewność trzeba by przeliczenia zrobić - wskazuje Rój.

Zasadniczo Stal nie jest gotowa na wielką inwestycję związaną z oświetleniem. Raz, że nie ma decyzji o przyznaniu wielkiej kasy z miasta na ten cel. Dwa, że nie ma nawet transformatora. Dystrybutor oczywiście może go dołożyć, ale to nie dzieje się błyskawicznie. Za darmo też nikt tego nie zrobi. A transformator być musi. Pamiętam, jak z powodu obciążenia mieliśmy w tym sezonie pożar na stadionie, zapaliła się jedna z rozdzielni.