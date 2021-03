Żużel. Stal Gorzów będzie miała zawieszoną licencję toru. Gdzie się podzieje zespół?

Z naszych informacji wynika, że Moje Bermudy Stal Gorzów będzie miała zawieszoną licencję toru. Decyzja może zapaść dosłownie w każdej chwili. Ma ona związek z pracami na stadionie, które nie zostały zgłoszone w PZM i GKSŻ.

11 marca prezes Moje Bermudy Stali Gorzów Marek Grzyb ogłosił na Facebooku start prac związanych w budową nowych lóż na stadionie. Chwilę później w mediach pojawiły się zdjęcia, na których widać, że ciężki sprzęt (koparko-ładowarka z młotem hydraulicznym) wyjechał na tor. Na fotografii nie widać też bandy. Najpewniej została ona zdemontowana.

Regulamin stanowi, że każda ingerencja w tor musi być zgłoszona. Wjazd sprzętu podpada pod ten paragraf. Z naszych ustaleń wynika, że centrala szykuje już stosowne pismo. Licencja toru w Gorzowie ma być zawieszona.

Co to oznacza? Ano tyle, że będzie potrzebna kolejna weryfikacja, za którą klub będzie musiał zapłacić kilka tysięcy. Do momentu weryfikacji drużyna nie będzie mogła na swoim torze trenować, ani rozgrywać sparingów. Gdyby więc pogoda poprawiła się na tyle, że Stal mogłaby przygotować tor do jazdy, to i tak z tego nie skorzysta.

