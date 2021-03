Żużel. Środa na torze. Wiktoria Garbowska trenowała z Polonią. Wygryzie chłopaków ze składu?

Korzystając z pięknej wiosennej pogody, część drużyn wyjechała dziś na swoje tory. Do planowanej daty inauguracji ligi pozostało coraz mniej czasu.

Inauguracyjna ligowa kolejka jest zaplanowana na wielkanocny weekend. Nie wiadomo jednak w jakim wymiarze i czy w ogóle dojdzie do skutku. Największy kalendarzowy luz mają widocznie kluby z niższych lig, które - jak wynika z nieoficjalnych doniesień - najprawdopodobniej wystartują z opóźnieniem. PGE Ekstraliga zdementowała dziś jakoby również planowała podobne rozwiązanie.

Treningowe jazdy zaliczyło dziś kilka klubów, wśród nich pierwszoligowa Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która pierwszy raz w tym roku wyjechała na tor przy Sportowej. Bezpośrednio przed odpaleniem motocykli, prezes Jerzy Kanclerz pochwalił się nowym nabytkiem - do drużyny dołączyła niespełna dwudziestoletnia, Wiktoria Garbowska.

Jak donoszą osoby z bydgoskiego klubu, zawodniczka mimo ponadrocznego rozbratu z motocyklem sprawowała się na treningu całkiem nieźle, a na pewno powyżej oczekiwań. Najbardziej rażącym niedociągnięciem w jej umiejętnościach pozostaje moment startowy, jednak nie jest to sytuacja na tyle beznadziejna, by nie dało jej się poprawić. Garbowska póki co przygotowywana jest do zawodów młodzieżowych, jednak niewykluczone, iż w świetle niewielkiej konkurencji (Nikodem Bartoch, Mateusz Błażykowski, Hubert Gąsior; Wiktor Przyjemski szesnaste urodziny skończy dopiero 23 maja) dostanie ona szansę w którymś z początkowych spotkań ligowych.

Mimo panującej od paru dni ładnej pogody, część drużyn ani razu nie wyjechała jeszcze na tor - wśród nich między innymi oba kluby z województwa lubuskiego. Betard Sparta Wrocław, Motor Lublin czy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziadz. Zawodnicy obu drużyn szukają jednak jazdy - Bartosz Zmarzlik kręcił kółka w Ostrowie Wielkopolskim.

Brak żużlowców RM Solar Falubazu na torze nie oznacza jednak, że przy Wrocławskiej 69 nie odbył się żaden trening. Zielonogórscy "kibice" pochwalili się w mediach społecznościowych zdjęciem z treningu.... bokserskiego przeprowadzonego wspólnie z reprezentacją Floty Świnoujście. Fotografię wykonano na żużlowym torze. W świetle ostrych obostrzeń obowiązujących żużlowe kluby, absurdalność całej sytuacji należy pozostawić bez komentarza.

Jeśli PGE Ekstraliga naprawdę zamierza ruszyć zgodnie z planem, kluby dotąd nie trenujące znajdą się w nader nieciekawej sytuacji. Niedługo ma nadejść załamanie pogody. Czwartkowy trening odwołała już Betard Sparta Wrocław. Maciej Markowski, reporter telewizji Eleven Sports zauważył, że drużyny może czekać prawdziwa walka z czasem.

